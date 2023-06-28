Muş'un Malazgirt ilçesinde bayram kutlamaları yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın vatandaşların bayramını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar erken saatlerde camilere gelerek bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı, mezarlıklarda vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Altın, merkez camisi içinde vatandaşların bayramı tebrik etti.