Üye Girişi
Haberler
Muş'un Malazgirt ilçesinde bayram kutlamaları yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bayram kutlamaları yapıldı

Güncel Haberler

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın vatandaşların bayramını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar erken saatlerde camilere gelerek bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı, mezarlıklarda vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Altın, merkez camisi içinde vatandaşların bayramı tebrik etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın vatandaşların bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar erken saatlerde camilere gelerek bayram namazını eda etti.

Namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı, mezarlıklarda vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Altın, merkez camisi içinde vatandaşların bayramı tebrik etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title