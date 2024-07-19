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Muş'ta tespit edilen Nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

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Muş'ta keşfedilen ve anavatanı yağmur ormanları olan Nilüfer çiçeği koruma altına alınacak. Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Durum İzleme ekipleri, bölgede yağmur ormanlarına ait bir tür olan Nilüfer çiçeklerini buldu. Çiçeklerin bulunduğu bölge Muş Valiliği tarafından koruma altına alınacak.

Muş'ta tespit edilen Nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

MUŞ - Muş'ta keşfedilen ve anavatanı yağmur ormanları olan Nilüfer çiçeği koruma altına alınacak

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Durum İzleme ekipleri, bölgede yağmur ormanlarına ait bir tür olan Nilüfer çiçeklerini buldu. Çiçeklerin bulunduğu bölge Muş Valiliği tarafından koruma altına alınacak. Türkiye'de Bitlis, Denizli, Konya, Bolu ve Kahramanmaraş illerinde de görülen Nilüferler, şimdi de HAYDİ ekipleri tarafından Muş'un Varto ilçesine bağlı Kumlukıyı köyü mevkiindeki bulunan Kumlukıyı Göleti'nde keşfedildi. Soğuğa dayanıklı olan Nilüfer çiçeği, su altında köklenerek uzunluğu 20 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nilüfer çiçeğinin kayıt ve tescil işlemleri yürütülecek. Aynı zamanda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, bu bitkinin bulunduğu alanları kesin korunacak hassas alan olarak belirlemek üzere çalışmalarına başladı. Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü de denetim ve kontrol faaliyetlerini sıkılaştırarak, nilüfer çiçeğinin doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlayacak. Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ovası'nın 368 köyü ile tam bir flora cenneti olduğunu belirterek, her tür bitkiye ev sahipliği yapan bu coğrafyada en son Nilüfer çiçeğinin tespit edildiğini duyurdu. Vali Çakır, Nilüfer çiçeğinin anavatanının yağmur ormanları olduğunu belirterek, "Nilüfer'in anavatanı aslında yağmur ormanları. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın batı ve orta kısımlarının genellikle yavaş akan ırmak kenarları göl ve göletlerde de doğal olarak yetişen bir su bitkisidir. Aynı zamanda soğuğa dayanıklı olan bu bitki boyları 20 santimetreye kadar ulaşmakta. Görsel olarak da çok estetik bir görüntüye sahipler. Dünyadaki en temiz çiçek olarak da nitelendiriliyor ve saflığın temizliğinde sembolü olarak adlandırılıyor. Beyaz renkli lüferler ruhu ve masumiyeti de temsil ettiği söyleniyor. Şimdi ülkemizde nilüfer çiçekleri şu ana kadar Bitlis, Denizli, Bolu, Konya ve Kahramanmaraş illerinde tespit edildi ve korunuyor. Son dönemde de ilimiz Varto ilçemizde bulunan Kumlukıyı Köyü'müz civarındaki Kumlukıyı Göleti'nde de tespiti yapıldı. Doğa koruma görevi de olan jandarmamıza bağlı ekiplerimizin devriye faaliyetleri ve bu konudaki hassasiyetli takipleri sonucunda bahsetmiş olduğumuz Kumluki Göleti'n de tespiti yapıldı" dedi.

Yapılan çalışmalarla nilüfer çiçeğinin daha iyi koruyacaklarını söyleyen Vali Çakır, "Şimdi bu aşamadan sonra inşallah bunu hem sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyurmuş olacağız. Artık Nilüfer Çiçeği Muş'ta da görülüyor, yetişiyor diye. Bu tespitimizden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından kayıt ve tescil işlemlerimiz başlatılacak. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından da kesin korunacak hassas alan olarak belirlenme işlemleri başlatılacak. ve bunların devamında da Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre timi başta olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz tarafından da denetim ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Valiliğimiz İl Özel İdare imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın buradaki alana zarar vermeden gözleme, fotoğraflama için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak. İlimizin Nilüfer çiçeğinin görüldüğü 6'ıncı il olduğunu sizlerin vasıtasıyla da tüm vatandaşlarımıza buradan da duyurmak isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muş Valiliği Jandarma Muş Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

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