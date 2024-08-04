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Muş'ta KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı Heyecanı Başladı

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Muş'ta da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu başladı. Ancak manzara değişmedi geç kalan adaylar sınava giremedi.

Muş'ta KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı heyecanı başladı

Manzara değişmedi, geç kalanlar sınava alınmadı

MUŞ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu başladı. Ancak manzara değişmedi geç kalan adaylar sınava giremedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumuyla saat 10.15'te başladı. Binlerce memur adayı, sınavın ilk oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Adaylar, sınav öncesinde gerekli güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Saat 10.00'da bütün sınav merkezlerinin kapıları kapandı. Kapıların kapanmasının ardından gelen adaylar sınava alınmadı.

Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezine gelen Merve Akçil, "Yıl boyunca sınava çalıştık emek verdik. Büyük beklenti içerisindeyiz. Sınava ikinci girişim. Bu yıl yapılan açıklamalardan dolayı bizlerin biraz umutları kırıldı. Sınava geldik elimizden geleni yapacağız. Sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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