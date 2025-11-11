Muş'ta Adaksu Jandarma Karakolu Hizmete Açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kent merkezine 160 kilometre, Malazgirt ilçesine ise 25 kilometre uzaklıktaki Malazgirt-Ahlat kara yoluna Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası inşa edildi.

Yapımı tamamlanan karakol binasının bahçesinde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının köklü bir kuruluş olduğunu ifade ederek, terörle mücadelede üstün başarı gösteren teşkilatın vatandaşın emrinde 24 saat görev yaptığını belirtti.

Ülkenin her noktası gibi Muş'un da bir huzur beldesi olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bu uğurda hep beraber Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ile sıkıntılar çektik ama bunların hepsi bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Allah bir daha böyle belalarla, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi sınamasın. Daha da çok kenetlendik. İnşallah yaşanılan süreçle beraber son kırıntıları da attıktan sonra ülkemizin vakti böyle boşa harcanmayacak. Anaların yüreğine ateş düşmeyecek."

Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Karakol 2013 yılından sonra faaliyette bulunmamış. Adaksu köyümüz ve bölge köylerimiz merkezden emniyet ve asayiş hizmetlerini almış. İlçemizin 74 tane köyü var. Neticede Malazgirt oldukça dağlık bir coğrafyada. İlimizden uzak bir bölge. Bu anlamda vatandaşlarımızın emniyet, asayiş ve trafik hizmetlerindeki ihtiyaçlarının seri ve süratli bir şekilde karşılanması için bölgelerde de karakollarımızın konuşlanmasına ihtiyaç var. Karakolun burada konuşlanması hem vatandaşlarımızın bizden beklentisiydi hem de emniyet asayiş hizmetleri bakımından bir zaruretti. Allah burada kahraman jandarmamıza kazasız, belasız, vatandaşımızla omuz omuza, gönül gönüle hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin."

İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer de Muş'un tarihi ilçesi Malazgirt'te Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Malazgirt, adını taşıdığı büyük zaferin mirasıyla Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan milletimizin ebedi yurdunun temellerinin atıldığı kutlu bir ilçedir." diyen Özer, şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan'ın komutasındaki kahraman ordumuzun 1071 yılında burada kazandığı zafer sadece bir savaş değil bir milletin yeniden dirilişinin ve bir medeniyetin doğuşunun simgesidir. Bu kadim topraklarda o ruhu yaşatan, 186 yıldır vatanın her karış toprağında görev yapan milletin huzuru için çalışan bir teşkilatın onurlu neferleriyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı 2013 yılında çeşitli sebeplerle kapatılmış, bugün ise yeniden faaliyete geçirilerek bölge halkının hizmetine sunulmuştur. Bu bina sadece bir yapı değil, devlet ile millet arasındaki güçlü bağın, güvenin ve birlikteliğin somut bir nişanesidir. Burada görev yapacak kahraman jandarma personelimize üstün başarılar diliyorum. Bugün yeniden hizmete açtığımız Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığının halkımızın huzur ve güvenliğine büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Karakolumuzun bölge halkımıza ve jandarma teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Beraberindeki heyetle kurdele kesen Çakır, karakol binasında incelemelerde bulundu, ziyaretçi defterini imzaladı.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kurum amirleri, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.