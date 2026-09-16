Muş Ovası'nda kalan leylekler göçe hazırlanıyor

İBRAHİM YALDIZ / ÖMER VARLIK - Yaz dönemini Muş Ovası'ndaki yuvalarında geçiren leylekler, uzun göç yolculuğu için gruplar halinde sulak alanlarda ve arazilerde beslenip güç topluyor.

Kuşların en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası'nda güneye doğru göç hazırlığı yapan leyleklerin hareketliliği arttı.

Yaz boyunca ovada yavrularını büyüten leylekler, havanın serinlemesiyle yuvalarından ayrılarak Muş Ovası'ndaki tarım arazileri, sulak alanlar ve meralarda beslenirken görüntülendi.

Ovada gruplar halinde uçan leylekler, yeterli enerjiyi depolayarak güneye doğru yapacakları uzun yolculuğa hazırlanıyor.

Sulak alanlarıyla öne çıkan Muş Ovası, bugünlerde leyleklerin yanı sıra çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, Muş'un önemli sulak alanlara ve zengin kuş çeşitliliğine sahip bir il olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır bölgede kuşlar ve sulak alanlar üzerine araştırma yaptıklarını belirten Avci, şöyle konuştu:

"Şu anda Muş Ovası'nda çok sayıda kuş göç hazırlığına başladı. Leylekler de yeterli besinle güçlenerek göçe hazırlanıyor. Bunun yanında çok nadir görülen türler de var. Kuzeyden göç ederek güneye doğru ilerleyen kuşların güzergahında bulunan Muş Ovası'na kuzeydoğudan ve doğudan da kuşlar geliyor. Bunlar arasında turnalar, Anadolu dağ turnaları, toy, mezgeldek gibi türler bulunuyor."

"Leylekler göç öncesi besleniyor"

Saha çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Avci, şunları kaydetti:

"Saha çalışmamızda göç etmeye hazırlanan çok sayıda leylek gördük. Saz horozu, su tavuğu, küçük balaban, ak balıkçıl, tahtalı ve diğer türlerden çok sayıda kuşa rastladık. Muş Ovası'nın sulak alanlarının zenginliği, kuş çeşitliliğinin ve popülasyonunun fazla olmasına kaynak oluşturuyor. Ülkemizin önemli göç güzergahlarından biri Muş Ovası. Buradaki göller önemli kaynak oluşturuyor. Ülkemizde leylekler genelde eylül aylarında toparlanıp göç etmeye başlıyor. Buradaki göç süreçleri, mevsim şartlarına göre biraz uzun sürüyor. Artık yuvalarında değiller, yavrularıyla arazideler."

Muş'un leylekler yönünden de çok zengin olduğunu ifade eden Avci, "Muş ve köylerinde 300'den fazla leylek yuvası var. Bazı güzergahlarda 60 kilometrelik yol hattındaki bütün direklerde leylek yuvası görmemiz mümkün. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız leyleklere büyük sevgi gösterirler. Bunların bolluk ve bereket getirdiğine inanırlar. Leylekler verimli arazilerde, sulak alanlarda ve ekilip biçilen tarlalarda yemlenerek güçlenmeye ve uzun yolculuğa hazırlığa başladılar." diye konuştu.

Kaynak: AA