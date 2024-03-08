Üye Girişi
Haberler

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Güncelleme:

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumun önemli değerleri olduğunu belirterek, kadınların başarılarına tanık olunduğunu ve sorumluluklarını büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini söyledi. Asya, Muş Belediyesi olarak kadınların sorunlarının çözümü noktasında aktif rol aldıklarını ve kadınlara yönelik projelerle meslek edinmelerine olanak sağladıklarını ifade etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, kadınların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Yaşamın her alanında başarılarına tanık olunan kadınların, aynı zamanda eş ve anne olmanın verdiği sorumluluklarının gereğini de büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini kaydeden Asya, şunları kaydetti:

"Muş Belediyesi olarak kadınların sorunlarının çözümü noktasında aktif rol aldık, almaya devam ediyoruz. Kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız her geçen gün artmaktadır. Uyguladığımız projelerle kadınlarımızın meslek edinmelerine olanak sağlıyoruz. Önce gerçekleştirdiğimiz projelerle kadınlara yönelik kurslar açtık. Hizmete açtığımız bilgi evi ve gençlik merkezlerimizde kadınlarımızın istifade edebileceği imkanlar oluşturduk. Kadınları toplumsal yaşama dahil eden projeler üretmeye devam edeceğiz."

Özellikle son yıllardaki çalışmalarla hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlarla kadınların, demokratik ve sosyal haklarını kazanmalarının yanı sıra sahip oldukları yüksek erdem ve sorumlulukla gelecek için umut ve güven verdiğini kaydeden Asya, AK Parti hükümetlerince gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve kültürel reformların ardından ülkede kadınlar gününün daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Asya, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, aileleri ile huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadın Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli? Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli? Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir? Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title