Muratpaşa'da Yöreler ve Renkler Festivali'nde Komşu Ülkeler Gecesi Düzenlendi

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Yöreler ve Renkler Festivali"nde, "Komşu Ülkeler Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen gece, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu kültür derneklerinin dans gösterileriyle başladı.

Festivalde, stant açan Akdeniz Ukraynalılar Derneği ve Ukrayna Ailesi Derneğinden Sandra Yelahina, 8 yaşından beri Antalya'da yaşadığını belirtti.

El yapımı çanta ve sepet işçiliğiyle uğraştığını ifade eden Yelahina, Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Kazakistan ve Avrasya Devletleri Dostluk ve Kültür Derneği üyelerinden Gulzhan Nurlan Kyzy da üç yıldır festivale katıldığını ve her yıl farklı insanlarla tanıştığını bildirdi.