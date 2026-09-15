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Murat Emir'den iktidara tepki: Elinde anlatacağı icraat yok, gösterecek bir düşmanı hep var

Murat Emir'den iktidara tepki: Elinde anlatacağı icraat yok, gösterecek bir düşmanı hep var
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, son dönemde hak örgütlerine, gazetecilere, akademisyenlere ve sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon ve erişim engellerini eleştirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, son dönemde hak örgütlerine, gazetecilere, akademisyenlere ve sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon ve erişim engellerini eleştirdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir iktidar düşünün ki elinde anlatacağı bir icraat yok, ama gösterecek bir düşmanı hep var. İstanbul'dan Ankara'ya kadar ülkenin en köklü hak örgütlerinin kapısına dayanıldı, yöneticileri gözaltına alındı. İzmir'de bir gecede 16 kişi tutuklandı. Operasyonu protesto etmek isteyenlere izin vermedi 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Aralarında haberi takip eden gazeteciler de vardı.

Aynı günlerde onlarca gazetecinin, insan hakları örgütünün, akademisyenin sosyal medya hesabı 'milli güvenlik' gerekçesiyle tek tek kapatıldı. Evrensel gazetesi, Uluslararası Af Örgütü, Barış Akademisyenleri, MLSA... 24 saatte 60'a yakın hesap erişime engellendi. Gazeteci Selahattin Günday 15 yıl önce, üstelik kendisinin bile çekmediği bir görüntüyü haberleştirdiği için tutuklandı. Dayanak gösterilen kanun maddesi o tarihte yürürlükte bile değildi. Yetmedi, tahliye olmasın diye ifadesi alınmadan ve avukatına haber verilmeden ikinci bir tutuklama kararı çıkarıldı.

Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl hakkında Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü araştırdıkları için 7 yıl sonra dava açıldı. AKP asla düşmansız yapamaz; ona daima bir kutuplaşma lazım. Çünkü vatandaşın önüne koyacakları bir icraat yok, ellerinde sadece yeni bir öteki yaratıp üzerinden nefret üretmek var. Ülkeyi programıyla, icraatıyla yönetemeyenler; ancak birilerini hedef göstererek ayakta durabiliyor."

Kaynak: ANKA
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