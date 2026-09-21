Murat Bakan: Esenyurt'ta polis memurunun öldürülmesi birkaç satırlık açıklamayla geçiştirilemez

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Esenyurt'ta polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın emekli bir polis tarafından öldürülmesi ve saldırganın ardından yaşamına son vermesine ilişkin, "Acımız ne kadar büyükse, sorularımız da o kadar büyüktür. Bu olay, İstanbul Valiliği'nin birkaç satırlık açıklamasıyla geçiştirilemez" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, eylül ayı başında Esenyurt'ta yaşanan ve polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı başında Esenyurt'ta yüreğimizi yakan bir trajedi yaşandı. Emekli bir polis, görevdeki polis memuru kardeşimiz Mehmet Ali Topatan'ı sırtından vurarak şehit etti, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. Bir yanda görevinin başında hayatını kaybeden genç bir polis, öbür yanda ömrünü aynı teşkilata vermiş, emekli olduğu yıl meslektaşının canına kıyan bir adam. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum. Acımız ne kadar büyükse, sorularımız da o kadar büyüktür. Bu olay, İstanbul Valiliği'nin birkaç satırlık açıklamasıyla geçiştirilemez. Basına yansıyan bilgilere göre saldırgan, bu yıl emekliye ayrılmış bir başpolistir. Sivil trafik polisleri onu uygulama üzerinden müşteri gibi çağırmış, aracının trafikten men edileceğini söyleyince de silahını çekmiştir.

Valilik açıklamasında bu bilgilerin hiçbiri yer almamaktadır. Neden? Korsan taşımacılık idari bir kabahattir. Polisin idari bir işlem için müşteri kılığına girerek araç çağırması hangi mevzuata dayanmaktadır? Teşkilat içinde, bu tespitleri yapan polislere amirleri tarafından mevzuatta yeri olmayan izin ve ödül sözü verildiği konuşulmaktadır. Sayın Bakan'a soruyorum: Bu iddia doğru mudur? Emekli olduğu yıl özel aracıyla yolcu taşımak zorunda kalan bir polis, bize emekli polislerin nasıl geçindiğini de anlatmaktadır. Görevdeki bir polisin dahi İstanbul'da aldığı maaşla geçinemediğini idareciler bilmiyor mu? Esenyurt'u saran çeteler ortadayken, ek gelir peşindeki sürücüleri yakalamak için kurulan bu mizansen neyin önceliğidir?

Bir insanı meslektaşını vuracak, ardından kendini vuracak noktaya getiren bu ruh halinin sebebi nedir? Bu tür cinnet ve intihar vakalarını emniyet mensuplarında sıradan yurttaşlardan çok daha sık görüyoruz. Neden? Aynı ruh halinin emeklilikte de sürdüğünü bu olay açıkça gösteriyor. Bu durum sorgulanmadan, alelade bir asayiş haberi gibi geçiştirilebilir mi? Polislerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntı, meslek boyunca taşıdıkları psikolojik yük ve emeklilikte yalnız bırakılmaları tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Bu trajedinin sosyal, ekonomik ve psikolojik bütün sebeplerinin ortaya konması gerekir. Aksi taktirde benzer olayların önüne geçmek mümkün olmayacaktır."

Kaynak: ANKA