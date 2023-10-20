Murat Bakan'dan, Bakan Yerlikaya'ya "Hüda Par" Tepkisi: "Gaffar Okkan ve Koruma Polislerinin Katillerinin Savunucularının Ayağına Nasıl Gider, Nasıl...

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Hüda PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu TBMM’deki odasında ziyaret etmesine tepki gösterdi. “Sayın Ali Yerlikaya, Hüda-Par Genel Başkanı’nı Meclis’teki odasında ziyaret etmiş olmanızı kabul edemiyorum. Siz, kahraman şehit polisimiz Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş’un katillerinin savunucularının ayağına nasıl gider, nasıl ‘nezaket ziyaretinde’ bulunursunuz? Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak, Hizbullah savunucularıyla nasıl aynı kareye girersiniz? Nasıl içinize sindirdiniz?” açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Hüda PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki odasında ziyaret etmesine tepki gösterdi. "Sayın Ali Yerlikaya, Hüda-Par Genel Başkanı'nı Meclis'teki odasında ziyaret etmiş olmanızı kabul edemiyorum. Siz, kahraman şehit polisimiz Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'un katillerinin savunucularının ayağına nasıl gider, nasıl 'nezaket ziyaretinde' bulunursunuz? Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak, Hizbullah savunucularıyla nasıl aynı kareye girersiniz? Nasıl içinize sindirdiniz?" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Hüda PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki odasında ziyaret etmesine tepki gösterdi. Bakan, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Ali Yerlikaya, görevinize atandıktan sonra, gerek organize suç örgütleriyle mücadelenin artması, gerekse kaçak göçmenlerle ilgili yürüttüğünüz çalışmalar sebebiyle, hem kamucu anlayışımız ve siyaseti karşıtlık üzerine kurmamamız gereği hem de kamudan gelen ve devlet adabı bilen bir İçişleri Bakanı olmanızdan dolayı kendi adıma açıkça memnuniyet duydum.

Süleyman Soylu gibi, İçişleri Bakanlığı'nı kendi siyasi ikbal ve ihtirasları için kullanan ve hukuk tanımayan bir profilden sonra sizin Bakan olmanız ayrıca herkes tarafından makul ve doğru karşılandı. Ben de 8 yıldır askerin, jandarmanın, polisin tüm sorunlarıyla ilgilenen bir milletvekili olarak, bu imaj ve intibanın gereği birçok konuda eleştirilerimi uyarı ve yapıcı olacak şekilde yaptım, yeri geldi sizi takdir ettim.

Sayın Ali Yerlikaya, Hüda-Par Genel Başkanı'nı Meclis'teki odasında ziyaret etmiş olmanızı kabul edemiyorum. Siz, kahraman şehit polisimiz Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'un katillerinin savunucularının ayağına nasıl gider, nasıl 'nezaket ziyaretinde' bulunursunuz? Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak, Hizbullah savunucularıyla nasıl aynı kareye girersiniz? Nasıl içinize sindirdiniz?

Siz, Gaffar Okkan'ın, koruma polislerinin ve işkence edilip domuz bağıyla vahşice katledilen onlarca insanın kemiklerini sızlattınız. Siz, tüm polislerin kendisine örnek aldığı Gaffar Okkan'ın katillerinin savunucularıyla verdiğiniz o fotoğrafla, Polis Teşkilatı'ndaki on binlerce polisimizin yüreğini sızlattınız.

Siz, bu hareketinizle göreve geldiğinizden beri bıraktığınız intibayı yerle bir ettiniz ve size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz. Bundan sonra, yaptığınız tüm çalışmaları ve düzenlemeleri takip ederken, bu 'nezaket ziyareti' aklımızdan çıkmayacak.