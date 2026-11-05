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Kayseri'de taekwondo finalinde şaşırtan an! Şampiyonu taş-kağıt-makasla belirlediler

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Kayseri'de taekwondo finalinde şaşırtan an! Şampiyonu taş-kağıt-makasla belirlediler Haber Videosunu İzle
Kayseri'de taekwondo finalinde şaşırtan an! Şampiyonu taş-kağıt-makasla belirlediler
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Kayseri'de okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakalarının 37 kilo finalinde aynı kulübün sporcuları Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, mücadele etmek yerine minderde dans edip birdirbir oynadı. Şampiyonu taş-kağıt-makasla belirleyen iki takım arkadaşı, ilk iki sırayı paylaşarak Türkiye finallerine birlikte katılma hakkı kazandı.

  • Kayseri'deki okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakalarının 37 kilo finalinde aynı kulübün sporcuları Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, şampiyonu taş-kağıt-makas oynayarak belirledi.
  • Minderde dans eden ve birdirbir oynayan iki sporcu, ilk iki sırayı paylaşarak Türkiye finallerine birlikte katılma hakkı elde etti.
  • Sporcular, Aydın Team Spor Kulübü'nün karı-koca antrenörleri Sevgül Aydın ve İsa Aydın ile birlikte finalde yer aldı.

Kayseri'de düzenlenen okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakalarının 37 kilo finalinde ilginç anlar yaşandı. Aynı kulübün sporcuları Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, şampiyonu taş-kağıt-makas oynayarak belirledi. Minderde dans eden, birdirbir oynayan iki sporcunun görüntüleri izleyenleri hayrete düşürürken, finalin en güzel kazancı dostluk oldu.

Kayseri'de gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar taekwondo müsabakaları, bu kez alışılmışın dışında görüntülerle gündeme geldi. Müsabakaların 37 kilo finalinde karşı karşıya gelen Aydın Team Spor Kulübü sporcuları Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, izleyenlere unutulmaz ve bir o kadar da sürpriz anlar yaşattı. Normal şartlarda şampiyonluk için kıyasıya mücadele etmeleri beklenen iki sporcu, aynı kulübün formasını giymenin verdiği arkadaşlıkla farklı bir yol izledi. Minderde karşılıklı tekmelerin ve puan mücadelesinin yaşanması beklenirken, iki takım arkadaşı galibi belirlemek için taş-kağıt-makas oynamayı tercih etti.

MÜCADELE YERİNE MİNDERDE DANS ETTİLER

Final karşılaşması için seremoniye uygun şekilde mindere çıkan sporcular, hakemin maçı başlatmasıyla birlikte izleyenleri şaşırtmaya başladı. İki sporcu, mücadele etmek yerine tamtam dansını andıran hareketlerle birbirlerinin etrafında dolaştı. Bununla da yetinmeyen sporcular, minder üzerinde birdirbir oynamaya başladı. Salondaki izleyiciler yaşananlar karşısında hayrete düşerken, ortaya çıkan görüntüler gülümsetti. İlk kez böyle bir final görüntüsüyle karşılaşan orta hakem de sporcuların hareketleri karşısında ne yapacağını şaşırdı. Birkaç dakika süren ilginç anların ardından iki sporcu, karşılaşmanın galibini taş-kağıt-makas oynayarak belirledi.

TÜRKİYE FİNALLERİNE BİRLİKTE GİDECEKLER

Kayseri'deki 37 kilo yıldızlar taekwondo müsabakalarında ilk iki sırayı paylaşan Elif Zehra İlhan ve Gülcan Kapla, Türkiye finallerine de birlikte katılma hakkı elde etti. Finalin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Aydın Team Spor Kulübü'nün karı-koca antrenörleri Sevgül Aydın ve İsa Aydın'ın tavrı oldu. Sporcularının arkasında duran iki antrenör, bu ilginç finalde öğrencilerine eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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