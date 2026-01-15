Murat Bakan'dan Ali Yerlikaya'ya: "Polis Memuru Fehmi Çam Hangi Somut Kamu Yararı ve Gerekçeyle Tek Başına Yaya Devriye Olarak Görevlendirilmiştir"

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Aydın'da bir trafik kazasına müdahalesinin ardından Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne tayin edilen ve mahkeme kararıyla görevine iade edilen polis memuru Fehmi Çam'ın yaya devriye görevine verilmesine ilişkin "Fehmi Çam hangi somut kamu yararı ve gerekçeyle tek başına yaya devriye olarak görevlendirilmiştir? Söz konusu görevi meydana gelen trafik kazası sonrasında yaşanan süreçle mi ilgilidir? Yargı kararıyla döndüğü önceki görevine iade edilmemesi nasıl açıklanmaktadır" sorularını sordu.

Aydın'da 1 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen bir trafik kazasına polis memuru Fehmi Çam ve diğer polis memurları İsmail Şimşek ve Ali Kemal Çakmak tarafından müdahale edilmiş, polis memurları trafik kazasında kusurlu olan vatandaş hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından şikayetçi olmuş, şahıs Aydın 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce cezalandırılmıştı. Bu olaydan sonra polis memuru Fehmi Çam, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen polis memuru Çam, yargı kararıyla önceki görevine dönmesi gerekirken motorize trafik polisi görevine iade edilmedi ve yaya devriye görevine verildi. Bu süreçte polis memurunun bir kaldırım/alan üzerinde görevlendirildiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.

"Tüm polis kardeşlerim biliyor ki polis kimsesiz değil. Biz buradayız"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlika'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ali Yerlikaya'ya soruyorum: Polis memurunu hiçbir kamu yararı olmayan bir yerde nasıl görevlendirirsiniz? Devlet o polise maaş ödüyor. O polis, şerefli Türk üniformasını giyiyor. Personelini bir kaldırımda 'görevlendirmek' zulümdür. Tüm Aydın, tüm Teşkilat, tüm sosyal medya bunu konuşuyor. Esas konuşması gerekenler susuyor. Aydın Emniyet Müdürü nerede? Emniyet Genel Müdürü nerede? İçişleri Bakanı nerede? Polis kendi kurumunda garip, kimsesiz ve çaresiz hissediyor. Ama tüm polis kardeşlerim biliyor ki polis garip değil, kimsesiz değil, çaresiz değil. Biz buradayız. Her zaman yanlarındayız. Ali Yerlikaya, sorularıma cevap bekliyorum."

"Fehmi Çam hangi somut kamu yararı ve gerekçeyle tek başına yaya devriye olarak görevlendirilmiştir"

CHP'li Bakan'ın Bakan Yerlikaya'ya soruları ise şöyle:

"Polis memuru Fehmi Çam hangi somut kamu yararı ve gerekçeyle, tek başına yaya devriye olarak görevlendirilmiştir? Söz konusu 'yaya devriye görevi' 1 Eylül 2025 tarihinde Aydın ilinde meydana gelen trafik kazası sonrasında yaşanan süreçle mi ilgilidir? Yargı kararıyla döndüğü önceki görevine (motorize trafik polisi) iade edilmemesi nasıl açıklanmaktadır? Polis memuru Fehmi Çam'ın görevlendirildiği kavşak/benzin istasyonu önü kaldırımda, trafik güvenliği veya kamu güvenliği tehdidi bulunduğuna dair herhangi bir rapor mevcut mudur? Daha önce aynı yerde görevlendirilen personel olmuş mudur? Varsa gerekçesi nedir ve kaç personel benzer şekilde görevlendirmiştir, ne kadar süre görev yapmışlardır? Daha önce görevlendirme yoksa bunun ilk uygulama olmasının gerekçesi nedir?

"Günlük dokuz saat istirahat alanı bulunmayan noktada, tek başına çalıştırılması mobbing kapsamında değerlendirilmiş midir"

Kendisinin resmi üniforma olmadan yalnızca 'trafik' ibareli bir yelekle ve görev için gerekli tablet, ceza tutanağı ve çalışır durumda yaka kamerası teslim edilmeden çalıştırılması nasıl açıklanmaktadır? Bu uygulama, Anayasa'nın 18'inci maddesinde düzenlenen angarya yasağı kapsamında değerlendirilmiş midir? Değerlendirilmişse hangi hukuki gerekçeyle angarya olmadığı sonucuna varılmıştır? Günlük dokuz saat görev istirahat alanı bulunmayan bir noktada, tek başına ve işlevsiz şekilde çalıştırılması, psikolojik yıldırma (mobbing) kapsamında değerlendirilmiş midir? Söz konusu uygulamadan Aydın İl Emniyet Müdürü ve ilgili amirlerin haberi var mıdır? Varsa bu uygulama hangi gerekçeyle ve kimin talimatıyla yapılmıştır? Aydın Emniyet Müdürlüğü hakkında bu olay özelinde idari veya mülki denetim başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir? Mobbing iddialarıyla ilgili olarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü özelinde herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?

"Söz konusu görüntüler karşısında neler yapılacaktır"

İdarenin, kamu görevlilerini görevleri sırasında onur kırıcı, aşağılayıcı veya itibarsızlaştırıcı uygulamalara karşı koruma yükümlülüğü bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu görüntüler karşısında neler yapılacaktır? Kamuoyunun ve meslektaşlarının açıkça gördüğü, işlevsiz ve izah edilemeyen bir noktada görevlendirilmenin personelin itibarını, saygınlığını ve kişilik haklarını ihlal ettiği yönünde Bakanlığınızca yapılmış bir hukuki ve idari değerlendirme bulunmakta mıdır? Polis memurunun sosyal çevresi, ailesi ve meslektaşları karşısında 'cezalandırılan personel' algısına maruz bırakılması, Bakanlığınızca psikolojik yıldırma (mobbing) kapsamında değerlendirilmiş midir? Bu tür görevlendirmelerin personelin mesleki motivasyonunu, ruh sağlığını ve kuruma olan aidiyet duygusunu zedelediği yönünde Bakanlığınızın yaptığı bir etki analizi veya hazırladığı iç rapor bulunmakta mıdır?

"Polis intiharları ve hukuka aykırı görevlendirmelerle ilgili Bakanlığınız bünyesinde inceleme mekanizması var mıdır"

Emniyet teşkilatı içerisinde, görev yeri ve görev şeklinin bir cezalandırma veya baskı aracı olarak kullanıldığına dair Bakanlığınıza intikal eden şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlere ilişkin başlatılan idari soruşturma var mıdır? Mahkeme kararıyla görevine iade edilen personelin, psikolojik baskı ve yıldırmaya maruz kalmaması için Bakanlığınızca alınan veya alınması planlanan önleyici tedbirler nelerdir? Polis intiharları, amir baskısı ve hukuka aykırı görevlendirmelerle ilgili Bakanlığınız bünyesinde bağımsız ve şeffaf bir inceleme mekanizması var mıdır?"