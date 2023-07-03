TUNCELİ Valiliği, 31 Ekim'e kadar kent sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda piknik ile kamp ve çadır kurmayı yasaklamasına rağmen, Türkiye'nin bitki ve yaban hayatı çeşitliliği bakımından en zengin milli parklarından olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yasaklara uyulmuyor.

Uluslararası sözleşmelerle korunan milli parktaki Munzur Çayı'nın kenarında uzun araç kuyrukları oluşurken, buraya gelenler çadırlarda kalmaya, ateş yakarak piknik yapmaya devam ediyor. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre milli parka bayram tatilinde yaklaşık 10 bin araç giriş yaparken, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Avukat Barış Yıldırım, "Burada saptanmış 2 binin üzerinde endemik bitki türü var. Bu bitki türleri Avrupa'nın herhangi bir ülkesindeki sayıdan çok daha fazla ve dolayısıyla buranın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması gerekiyorken insan baskısının kontrol altına alınmaması ekosistemi yoğun şekilde etkiliyor. İlgililerin buradaki insan baskısına müdahale ederek, alınan yasak kararlarınının denetlenmesini sıklaştırması gerekiyor" dedi.