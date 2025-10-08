Haberler

Munzur Üniversitesi Öğrencileri Çemişgezek'in Tarihini Keşfediyor

Munzur Üniversitesi Öğrencileri Çemişgezek'in Tarihini Keşfediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu yeni öğrencileri, 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

?Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun yeni öğrencileri, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında öğrencilerin adaptasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program, çeşitli etkinliklerle başladı.

Etkinliklerin ilk durağında, Çemişgezek Yelmaniye Camisi'ni daha sonra ilçenin köklü geçmişine ışık tutan önemli noktaları ziyaret etti.

Gezi boyunca sırasıyla tarihi Yelmaniye Camisi, Hamidiye Medresesi, Süleymaniye Camisi, tarihi hamamlar, Bayram Baba ve Uzun Hasan Türbesi gibi mekanlar rehber eşliğinde gezilerek öğrencilere detaylı bilgiler verildi.

?Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye yeni katılan öğrencilere Çemişgezek'in tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Balcı, "Bugün 'Gelin Tanış Olalım' programı kapsamında üniversite öğrencilerimize Çemişgezek ilçemizin tarihi camilerini, tarihi mekanlarını gezdirdik. Bu programda emeği geçen Serkan Özer Hocamıza, yurt müdürümüz Ezgi hocamıza, Çimen Kaya hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi de Çemişgezek'imizin doğasını ve tarihini görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

?Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Bölümü öğrencisi Zeynep Yetiş, "Diyarbakır'dan geliyorum. Serkan Hocamız'ın da eşliği sayesinde buraları, tarihini, her şeyini öğrendik. Çok beğendik. Hepinizi bekleriz, gelin, görün, gezin. Bize eşlik eden herkese teşekkür ederiz." dedi.

Şanlıurfa'dan gelerek Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okumaya başlayan 1. sınıf öğrencisi Fidan Sayir ise "Bugün tarihi yerlerimizi Serkan hocamız eşliğinde gezdik, gördük, eğlendik. Herkese bu projeyi yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sizin de gelip gezip görmenizi tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gezi programına Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, Çemişgezek Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ezgi İnce Altay, Çemişgezek Yelmaniye Camii hocası Serkan Özer, gençlik merkezi personelleri ve öğrenciler katıldı.

?Öğrencilerin ilçeyi tanıma gezileri, farklı etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
İfadeye götürülen Birce Akalay'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.