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Münbiç'te Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Münbiç'te Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Suriye'nin Münbiç kentinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Olayın detayları ve sorumlular henüz netleşmedi.

(ANKARA) - Suriye'nin Münbiç kentinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Suriye medyasında yer alan haberlerde, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç kentinin merkezinde, bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği bildirildi..  Bazı Arap medya kuruluşlarının haberlerinde, patlamada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu iddia edildi, ancak ölü ve yaralı kişilere ilişkin net bir sayı belirtilmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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