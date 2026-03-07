Mühendis Ümmügülsüm, Mehmetçik'in silahını test ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) A.Ş. Silah Fabrikası'nda kalite mühendisi Ümmügülsüm Yavuz (31), üretimi tamamlanan silahların son testlerini yapıyor. Yavuz'un, 17 kişilik ekibiyle yağmur, çamur, aşırı sıcak ve düşük sıcaklık gibi zorlu çevresel koşullarda gerçekleştirdiği testlerin ardından silahlar Mehmetçik'e teslim ediliyor.

2017'de Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ümmügülsüm Yavuz, savunma sanayisindeki staj deneyimlerinin ardından 2022'de Kırıkkale'de bulunan MKE Silah Fabrikası'nda kalite mühendisi olarak göreve başladı. Fabrikanın kalite müdürlüğünde poligon şubesinde 17 kişilik ekipte tek kadın olan Yavuz, üretimi tamamlanan silahların teslimat öncesi atışlı ve atışsız testlerini yönetiyor. Yavuz, fabrikada üretilen silahların atış öncesi kontrollerinden atışlı testlerine, çevresel ve zorlayıcı NATO standartlarındaki kalifikasyon süreçlerine kadar geniş bir yelpazede test ve muayene faaliyetlerini yürütüyor. Yağmur, çamur, aşırı sıcak ve düşük sıcaklık gibi zorlu çevresel koşullarda gerçekleştirilen testlerin ardından silahlar, Mehmetçik'e ve diğer kullanıcılara teslim ediliyor. Silahlarla bizzat atış yaparak, test süreçlerini gerçekleştiren Ümmügülsüm Yavuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların savunma sanayisinde de aktif rol aldığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

'HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ'

DHA'ya konuşan Ümmügülsüm Yavuz, poligonda atıcı ekipte silahların testlerini yönettiğini söyleyerek, "Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen tüm silahların atış öncesi testlerini, atışlı testlerini ve atış sonrasında askerle ve kullanıcıyla gerçekleştirdiğimiz testleri yapıyoruz poligonda. Askeri standartlara uygun gerçekleştirdiğimiz çevresel testler, zorlayıcı testler, bunları gerçekleştiriyoruz. Poligon alanı oldukça yüksek dikkat ve hassasiyet isteyen bir alan. Olabildiğince çok güvenlik önlemi alarak ve gerekli hassasiyetleri göstererek bu testleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunların omzunuza yüklediği sorumluluklar ve yükler var ama sonrasında gerçekleştirilen her başarılı testin arkasında da yaşadığınız bir gurur var açıkçası. Savunma sanayisinde çalışmak bence her Türk gencinin, her mühendisinin hayali. Savunma sanayi toplumsal eşitlik kısmında da oldukça eşit. Her alanda, üretimde, pazarlamada, satış alanında birçok kadın arkadaşım, meslektaşım görev alıyor ve çalışıyor. O işi yapabildiğinizi gösterdikten sonra aslında bütün ön yargılar da kırılıyor" dedi.

'TÜRK ASKERİ YETER Kİ İSTESİN'

Yavuz, MKE'de önceliğin Mehmetçik olduğunu söyleyerek, "Bizim buradaki emeğimiz ve aldığımız sorumlulukların yegane sebebi Türk askerine özgün ve milli ürünleri ulaştırmak. Silahlar Mehmetçik ile buluştuğu anda, başarılı sonuçlar elde edildiğinde çok farklı bir duygu yaşıyorsunuz, çok farklı bir gurur, heyecan ve mutluluk oluyor. Bir anne çocuğunu dünyaya getirir, büyütür ama emeklerinin karşılığını onun okuduğu ve bir yerlere geldiği anda alır. Benim de ürünlerimizde ve yaptığımız işle en büyük gururu yaşadığım an, teslimatları yaptığımız, ürettiğimiz ürünlerin askerle buluştuğu, kullanıldığı ve sahadan olumlu geri dönüşlerin geldiği anlar. Onların elinde atışlar yapıldığında ya da ellerinde gördüğümüzde silahları ayrı bir gurur, heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Başarılı sonuçlar aldığınızda da ilk gurur anı haklı olarak sizin oluyor. Türk askeri yeter ki istesin ve dilesin. Biz MKE olarak en iyisini ve en güzelini yapmaya, en doğru işlerde onlarla buluşmaya her zaman hazırız. Ailem de, babam da çok destekledi beni. Teslimatlar olduğunda onlar da aynı heyecan ve gururu yaşıyorlar. Annem test dönemlerinde kazasız belasız tamamlanması, başarılı sonuçlar alınması için dua ediyor" diye konuştu.

'KADINLAR SAVUNMADA DA OLMALI'

Kadının hayatın her alanında olması gerektiğini belirten Yavuz, "Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünyada her güzel şey kadının eseridir.' Savunma sanayisinde de öyle. Savunmada kadınlar ayrıca var olmalılar. Çünkü bizler belki askerlik yapamıyoruz ama vatanın bölünmez bütünlüğü için emek verip aynı bilinç ve kararlılıkla görev yapıyoruz. Her kadının mutfakta kullandığı bir tarif defteri vardır, kek tarifi vardır, börek, çörek tarifi vardır. Benim de testlerde, NATO testlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğumuz test düzeneklerini hazırlamak için tarif defterlerim var. MKE MPT-76 MH silahının ilk teslimat sürecini unutamıyorum. MPT-76 MH çok farklı NATO testlerinden geçti. Askerin sahada bir önceki versiyonunu kullanırken hafifletme isteğinden dolayı geliştirilen bir silahtı. Çok şükür ki o test süreçlerini ve teslimat süreçlerini yaşamak bana nasip oldu. Zorlu bir süreçti ve bu işi yapmaya karar verdiğim ilk an MPT-76 MH'ın ilk kafilesinin test edildiği ve askere teslim edildiği andı. Yine modern makineli tüfeğin kalifikasyon testlerini gerçekleştirdik. 40 farklı NATO testi gerçekleştirdik. Zorlayıcı bir 90 gündü ama bir o kadar da bizi mutlu eden sonuçlar aldığımız bir süreçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı