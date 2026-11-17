Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde söz alan muhalefet partilerinin temsilcileri, SZC TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Bu ülkede demokrasi yoksa, hukuk yoksa, basın özgürlüğü yoksa, muhalefetin sesini duyurabilme imkanı yoksa sizin yaptıklarınızı anlatmanızın da hiçbir anlamı kalmıyor" dedi. Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise AK Parti'nin geçmişte medyanın yüzde 98'inin karşılarında olduğunu hatırlatarak, "Şimdi neden korkuyorsunuz da o yüzde 2'yi de nefessiz hale getiriyorsunuz" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

Bakan Mustafa Çiftçi'nin sunumu öncesinde komisyondaki siyasi partilerin grup sözcüleri sabah saatlerinde SZC TV'ye kayyum atanması kararına ilişkin tepki gösterdi.

ARI: "KARARDAN GERİ ADIM ATILMALIDIR"

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyonda İçişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerinin yanı sıra bakanlık personelinin sorunlarını konuşmak üzere hazırlandıklarını, ancak sabah saatlerinde yaşanan gelişme nedeniyle gündemlerinin değiştiğini söyledi. Sabah saat 05.00'te yaklaşık bin polisle SZC TV'ye kayyum atandığını belirten Arı, "Bu durumda Sayın Bakanım, sizin burada yaptığınız, daha doğrusu anlatacaklarınızın esasen çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu ülkede demokrasi yoksa, hukuk yoksa, basın özgürlüğü yoksa, adalet yoksa, muhalefetin sesini duyurabilme imkanı yoksa sizin yaptıklarınızı anlatmanızın da hiçbir anlamı kalmıyor Sayın Bakan" dedi.

Daha önce Flash TV, TGRT, T24 ve Halk TV'ye yönelik gelişmeleri de hatırlatan Arı, SZC TV'ye kayyum atanmasının basın ve haberleşme özgürlüğünün yanı sıra muhalefetin sesinin kesilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Arı, "Kısacası sesinin kısılması bir taraftan basın yayın özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün yok edilmesi demektir, bir taraftan muhalefetin sesinin kesilmesi demektir ve demokrasinin yok edilmesi demektir, hukukun yok edilmesi demektir. Bu koşullarda ülkenin emniyetini, vatandaşın can güvenliğini sağlayacak olan İçişleri Bakanlığının faaliyetlerinin bir anlamı kalmadığını buradan tekrar paylaşıyorum. Bu karardan geri adım atılması gerektiğini ifade ediyorum ve sizin de ilgili bakan olarak bu konuda gayret göstermenizi ve bu karardan geri adım atılmasını sağlamanızı, katkıda bulunmanızı bekliyoruz Sayın Bakan" diye konuştu.

OLUÇ: "FARKLI DÜŞÜNCELERİN ÖZGÜRCE İFADE EDİLMESİNİ SAVUNURUZ"

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösterdi. Oluç, SZC TV'ye yönelik işlemin basın özgürlüğü, haber alma hakkı ve düşünce ve ifade özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Oluç, "Farklı düşünceleri savunsalar da bizlerden, biz yine de kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin önemli olduğunu görürüz ve bunu sonuna kadar savunuruz. Evrensel bir hak olarak düşünce ve ifade özgürlüğünü görürüz. O nedenle SZC TV'ye yapılan bu operasyonu uygun bulmadığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Farklı siyasi Kürt çevrelerine yönelik operasyonlara da değinen Oluç, şunları kaydetti:

"Bir siyasi çalışma yapıyorlar, yeni de değil, uzun zamandır siyasi çalışma yapıyorlar. Bizlerle aynı siyasi çatının altında değiller ama yine de özgürce kendi örgütlenmelerini, düşüncelerini, ifadelerini kullanabilmelerini engellemenin doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu nedenle bu operasyonda doğru bulmadığımızı ve kabul etmiyoruz.

Türkiye'nin böyle bir dönemde demokrasinin geliştirilmesi gereken, demokratikleşmenin yaşanması gereken, hukukun üstünlüğünün sağlanması gereken bir dönemde bu tür farklı siyasi çevrelere ve basın çevrelerine, mahkumlara yönelik operasyonların doğru olmadığını ve kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum."

AKAY: "HATALI KARARDAN VAZGEÇİLMELİ"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da İçişleri Bakanlığı bütçesinin yetersizliği, emniyet mensuplarının çalışma koşulları ve özlük hakları gibi konuları görüşmek üzere toplandıklarını ancak sabah yaşanan gelişmenin gündemlerini değiştirdiğini söyledi.

SZC TV'ye kayyum atanmasını Anayasa'nın 28'inci maddesinde düzenlenen basın özgürlüğüne ve vatandaşların haber alma hakkına yönelik bir müdahale olarak değerlendiren Akay, "Hukuki açıdan nedenlerinin açıklanmasına ihtiyaç var. Neden böyle bir karar alındı? Geçmişte hükümsüzlük verilen bir Yargıtay kararı olduğu halde, süreç içerisinde vatandaşlarımızın farklı seslere ulaşması önemli. Bunu hatalı uygulamadan biz de vazgeçilmesini talep ediyoruz" dedi.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı süreçte SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bağımsız yayın politikasını sürdürmesi gerektiğini belirten Akay, hatalı karardan süratle dönülmesini istedi.

USTA: "ÜÇ TELEVİZYON KAPATILDI"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, SZC TV'ye kayyum atanmasını "basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hürriyetine bir darbe" olarak nitelendirdi.

Kayyum kararının Yargıtay'ın bozma kararının ardından aynı dosyalar üzerinden alındığını belirten Usta, dosyadaki iddianın FETÖ'ye yardım olduğunu söyledi. Usta, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını ifade ederek, "Eğer AK Parti veya AK Partililer FETÖ'cü arıyorsa kendi albümlerine açıp bakabilirler. Bu kadar nettir bu. 15 Eylül'den bu yana üç tane televizyon kapatıldı. T24, Halk TV ve şimdi de Sözcü. Kaç tane gazeteci tutuklandı? Kaç tane basın yayına engel getirildi? Bunlar kabul edilebilir şey değil" dedi.

SZC TV'nin son günlerde fon dolandırıcılığı iddialarını gündeme getirdiğini belirten Usta, "Durdun durdun şimdi sen tekrar aynı dosyayı açıyorsun. Yargıtay'ın bozma kararı olan bir dosya üzerinden bu kanalların kapatılması kadar yanlış bir şey olamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu Türkiye'ye zarar verecek" diye konuştu.

Alınan kararların ekonomik sonuçlarına da değinen Usta, "Bunların bedelini millet ödeyecek. Bakın bunların bedelini yüksek faiz olarak yine millet ödeyecek. Fakirlik olarak millet ödeyecek. Bu ülkeye hayrı olmayan işler yapılıyor ama bunun bedelini bu millet ödüyor. Fakirleşecek, bu millet biraz daha fakirleşecek bu karardan sonra" ifadelerini kullandı.

KISACIK: "ŞİMDİ NEDEN O YÜZDE 2'Yİ DE NEFESSİZ HALE GETİRİYORSUNUZ?"

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da basın özgürlüğü açısından kaygı verici bir dönemden geçildiğini belirterek, AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki medya ortamını hatırlattı.

AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğu dönemde medyanın yüzde 98'inin karşılarında olduğunu söyleyen Kısacık, o dönemde dönemin Genel Başkanı'nın televizyon programlarına çıkarıldığını, eleştirel sorular yöneltilmesine rağmen yayınlara katılabildiğini anlattı. Kısacık, "Biz 2001 yılında AK Parti'yi kurduğumuzda medyanın yüzde 98'i karşımızdaydı ve bıraksalar bizi bir kaşık suda boğmak istiyorlardı. İşte o 'Muhtar bile olamaz' manşetlerinin atıldığı zamanlar" dedi.

O dönemde sosyal medyanın da bulunmadığını belirten Kısacık, "Doğru işler yaptığınız zaman, iyi işler yaptığınız zaman bu millet sizin dağ gibi arkanızda duruyor ve sizi iktidara taşıyor. 25 yıldır da iktidar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Medyanın yüzde 98'inin iktidarın elinde olduğunu, geriye yüzde 2'lik bir kesimin kaldığını savunan Kısacık, şöyle konuştu:

"Şimdi neden korkuyorsunuz da o yüzde 2'yi de nefessiz hale getiriyorsunuz? Neden korkuyorsunuz ya? Ya biz medyaya rağmen iktidara gelmedik mi? Medyaya rağmen oyumuzu artırmadık mı? Medyaya rağmen 25 yıl iktidarda kalmadık mı? Ses kısılmanın ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Lütfen bu politikalardan vazgeçin. Ben AK Parti'nin bu tür basın özgürlüğüne müdahale politikalarıyla anılmasına inanın üzülüyorum."

ERDEM: "HUKUKUN İŞLEDİĞİ BİR ÜLKEDE KARAR VERİLMİŞ"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise kayyum kararına ilişkin değerlendirmesinde, hiçbir siyasi partinin basına müdahale edilmesini ve demokrasinin temel unsurlarından birinin geri plana itilmesini istemeyeceğini belirterek, "Bugün hukukun işlediği bir ülke karar vermiş, hukuk ve bir operasyon yapılmış. Ne olduğunu tam bilmiyoruz" dedi.

SZC TV'nin saat 12.00'de kendi muhabirleriyle haber sunmaya başlayacağını ve yayınlarını sürdüreceğini duyduğunu belirten Erdem, İçişleri Bakanlığı'nın verilen görevin dışında kararı erteleme ya da tersine çevirme yetkisi bulunmadığını ifade etti. Erdem, "İzlemek lazım. Varsa problem, problem bunun gereği yapılmıştır. Yoksa da hukukun diğer kademeleri farklı kararlar vererek gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Kayyum kararının iktidarı sürdürmek amacıyla alındığı yönündeki değerlendirmeleri yanlış bulduğunu belirten Erdem, "Ne kimseden korkumuz var ne de bir baskı unsuru olarak bunun yapılmadığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.