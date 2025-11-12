Muğlalı şehit Emrah Kuran'ın ailesi taziyeleri kabul etti

Askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ekinanbarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul edenlerden baba Osman Kuran, duygusal anlar yaşadı.

Baba Kuran, gazetecilere, çok üzgün ve konuşamayacak durumda olduğunu söyledi.

Komşuları Hüseyin Cengiz ise şehit Emrah Kuran'ın çok iyi bir insan olduğunu ifade etti.

Kuran'ın hep asker olmayı hayal etmiş, kendisini de askerliğe adamış bir insan olduğunu belirten Cengiz, "Üzgünüz, başta komşumuz Emrah Kuran olmak üzere 20 şehidimizin de ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İdealist ve vatansever biriydi. Ülkesine kendini adamış biriydi. Aslan gibi 3 oğlu var. Şehitlerimizin çocukları tüm ülkenin evlatları." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da öğle saatlerinde aileye taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Kayseri'de yaşayan şehit Kuran'ın eşinin de matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca şehidin annesinin bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığını büyük ölçüde atlattığı belirtildi.

Öte yandan, dün askeri personelin şahadet haberini verdiği babaya, "Osman amca artık sen şehit babasısın." dediği görüntüler ise izleyenlere duygulu anlar yaşattı.