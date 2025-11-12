Haberler

Muğlalı şehit Emrah Kuran'ın ailesi taziyeleri kabul etti

Muğlalı şehit Emrah Kuran'ın ailesi taziyeleri kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ekinanbarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul edenlerden baba Osman Kuran, duygusal anlar yaşadı.

Baba Kuran, gazetecilere, çok üzgün ve konuşamayacak durumda olduğunu söyledi.

Komşuları Hüseyin Cengiz ise şehit Emrah Kuran'ın çok iyi bir insan olduğunu ifade etti.

Kuran'ın hep asker olmayı hayal etmiş, kendisini de askerliğe adamış bir insan olduğunu belirten Cengiz, "Üzgünüz, başta komşumuz Emrah Kuran olmak üzere 20 şehidimizin de ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İdealist ve vatansever biriydi. Ülkesine kendini adamış biriydi. Aslan gibi 3 oğlu var. Şehitlerimizin çocukları tüm ülkenin evlatları." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da öğle saatlerinde aileye taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Kayseri'de yaşayan şehit Kuran'ın eşinin de matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca şehidin annesinin bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığını büyük ölçüde atlattığı belirtildi.

Öte yandan, dün askeri personelin şahadet haberini verdiği babaya, "Osman amca artık sen şehit babasısın." dediği görüntüler ise izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı: Senin sıran değildi

Feryatlarına karışan o cümleye kimse karşılık veremedi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.