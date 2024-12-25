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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Antik Kentleri Ziyaret Etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Antik Kentleri Ziyaret Etti
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu, antik kentler, müzeler ve camileri ziyaret ederek öğrendiklerini pekiştirdi. Stratonikeia ve Beçin Antik Kentleri'nin yanı sıra Uzunyuva Anıt Mezarı ve Milas Müzesi gezildi. Öğrenciler, kazı ekiplerinin saha çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu öğrencileri Milas ve Yatağan'daki antik kentler, müzeler ve camileri ziyaret ederek bilgi aldı.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri topluluk koordinatörü Prof. Dr. Gökben Ayhan, öğretim üyeleri Doç. Dr. Cenk Berkant, Doç. Dr. Ömür Koç ve Dr. Zeynep Demircan rehberliğinde ilk olarak, Yatağan'ın Eskihisar Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler kenti" olarak bilinen dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini içinde barındıran Stratonikeia kazı ekibinin rehberliğinde gezildi.

Kent Meydanları, Kuzey Cadde, Batı Cadde, Roma Hamamı, Meclis Binası, Ağa Konakları, Şaban Ağa Cami ve Cumhuriyet Dönemi evleri detaylı şekilde öğrencilere anlatıldı.

Turizm ve Kültür Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı başkanlığını Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün yaptığı ve 12 ay boyunca kazıların devam ettiği antik kentte öğrenciler, kazı ekiplerinin saha çalışmasını da yerinde görme fırsatı buldu.

"Menteşeoğulları Beyliği'nin başkenti Beçin"

Stratonikeia Antik Kenti ziyaretinin ardından Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'ni ziyaret eden topluluk kazı ekibinin rehberliğinde incelemede bulundu.

Menteşeoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde İç Kale, Orhan Cami, Gazi Ahmet Medresesi, Kızıl Han, Yelli Cami, Büyük Hamam, Mültezim Evi, Seymenlik Hamamı, Menteşe Mezarlığı, Seymenlik Zaviyesi, Sultan Havuzu topluluk öğrencilerine anlatıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığındaki kazıların devam ettiği Beçin Antik Kentin'de öğrenciler kazı yapan ekiplerin de saha çalışmasını yerinde gördü.

"Yüzyılın Buluşu, Uzunyuva Anıt Mezarı"

Topluluk daha sonra Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksini gezdi. Koordinatör Ayhan'ın rehberliğinde, arkeoloji dünyasında yüzyılın keşfi olarak gösterilen Satrap Hekatomnos'un Anıt Mezarı ve müze kompleksi gezildi.

UNESCO Dünya Miraz Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın harikalarından biri kabul gören Halikarnassos Maussolleionu'nun da öncüsü milattan önce 4 yüzyılda inşa edilen Hekatomnos Anıt Mezarı detaylı bir şekilde öğrencilere aktarıldı.

Sivil Mimarlığın güzel örneklerinden olan Milas Evleri, konakları, Halı Müzesi'ni de içinde barındıran Milas Müzesi'de arkeolojik eserler görüldü.

Grup daha sonra Firuz Paşa Mahallesi'ndeki Firuz Bey Cami'yi gezdi.

Menteşe Beyi Ahmad Gazi tarafından 1378 yılında yaptırılan Milas'ın en büyük camisi Ulu Cami'yi de gezen topluluk, yapının dışını ve içini detaylı bir şekilde inceleyerek geziyi noktaladı.

Sanat Tarihi Topluluğu Başkanı İbrahim Küçük, AA muhabirine, derste işledikleri konuları yaşayarak, tarihi yapıları, eserleri çok yakından inceleyerek gördüklerini bunun çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Derslerde öğrendikleri bilgilerin uygulamalarını canlı olarak gördüklerini belirten Küçük, antik kentlerdeki kazıların geleceğe miras olarak aktarılacağının görmenin gelecekte de buna kendilerinin katkı sunacağını hayal etmenin hazzını yaşadıklarını kaydetti.

Topluluk koordinatörü Ayhan ve topluluk başkanı Küçük, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar başta olmak üzere kazı başkanlarına Milas Müze Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şamil Aktürk ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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