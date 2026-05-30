Haberler

Muğla sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de hareketlilik sürdü

Muğla sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de hareketlilik sürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın turistik sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk devam etti. Tatilciler deniz, güneş ve su sporlarının keyfini çıkardı.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi.

Bazı turistler, su parklarında eğlenirken bazıları da su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle denizin keyfini çıkarıp adrenalin yaşadı.

Bodrum ilçesinde de Bitez, Torba, Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiftlik, ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere gelen tatilciler, aileleriyle denize girdi, plajlarda güneşlendi.

Tatilcilerin bir kısmı kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, kimisi de sahilde yürüyüş yaptı.

Kumbahçe açıklarında demirli tekne sayısında da artış olduğu gözlendi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde de bayramın son gününde yine yoğunluk oluştu.

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve çamur banyoları da ilgi gördü.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarını tatilciler doldurdu. Bazı tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan seyretme fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu

Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler

Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler: Onun sayesinde...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz

Yeğeni tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu