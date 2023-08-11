Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Canbolat görevine başladı

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu'nun yerine Bingöl il Emniyet Müdürü Ali Canbolat atandı. Ali Canbolat, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne başladı ve tören mangası ve emniyet personeli tarafından karşılandı.