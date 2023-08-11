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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Canbolat görevine başladı

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İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu'nun yerine Bingöl il Emniyet Müdürü Ali Canbolat atandı. Ali Canbolat, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne başladı ve tören mangası ve emniyet personeli tarafından karşılandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Canbolat görevine başladı

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Başmüfettiş olarak atanırken yerine Bingöl il Emniyet Müdürü Ali Canbolat atandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Canbolat görevine başladı. Canbolat'ı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören mangası ve emniyet personeli karşıladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Ali Canbolat Muğla Güncel Haberler

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