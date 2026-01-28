CHP'li Özcan, Muğla'daki 4 Bin 455 Hektarlık Maden İhalesini Meclis Gündemine Taşıdı

(TBMM) - Muğla'da toplam 4 bin 455 hektarlık maden sahasının 20 Şubat 2026'da ihale edilmesine ilişkin süreç TBMM gündemine taşındı. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, maden ihalelerinin ormanlar, tarım alanları, yerleşim yerleri ve Muğla'nın turizm kimliği üzerindeki etkilerine ilişkin sorulara yer verdi.

CHP Muğla Milletvekili Özcan, Menteşe ilçesinde 256 hektar, Fethiye ilçesinde toplam 1.293 hektar, Seydikemer ilçesinde toplam 2 bin 894 hektar, Yatağan ilçesinde ise 10,97 hektarlık alanın maden ihalesi kapsamına alındığını belirtti.

Özcan, ihale kapsamındaki sahaların Menteşe, Fethiye, Seydikemer ve Yatağan ilçelerine yayıldığını, alanların büyük bölümünün devlet ormanı niteliğinde olduğunu, bazı sahaların ise yerleşim yerleri ve tarım arazilerine kadar uzandığını vurguladı. Özellikle Fethiye ve Seydikemer hattında binlerce hektarlık alanın maden faaliyetlerine açılmasının, Muğla'nın ekolojik bütünlüğü açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi.

Fethiye'de bazı sahalarda ağaçlandırma alanlarının maden sahası sınırlarına dahil edildiğinin ihale açıklamalarında açıkça yer aldığına dikkati çeken Özcan, Seydikemer'deki büyük bir sahanın ise TEİAŞ enerji iletim hatlarına izne tabi mesafede bulunduğunu kaydetti.

"Bu mesele yalnızca tek tek arazi parçalarıyla ilgili değildir"

CHP'li Özcan, soru önergesinde orman izni alınmadan ihaleye çıkılıp çıkılmadığını, Maden Kanunu'nun 7'nci maddesi kapsamında ilgili kamu kurumlarından görüş alınıp alınmadığını, yerel yönetimlerin ve muhtarlıkların sürece dahil edilip edilmediğini, parça parça genişleyen maden sahalarının kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Önergede ayrıca Muğla'nın Türkiye'nin öncelikli turizm merkezlerinden biri olduğu hatırlatılarak, maden ihalelerinin kentin turizm kimliği ve uzun vadeli ekonomik yapısı üzerindeki etkilerine ilişkin kümülatif etki değerlendirmesi ya da stratejik çevresel değerlendirme yapılıp yapılmadığı da gündeme getirildi.

Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu mesele yalnızca tek tek arazi parçalarıyla ilgili değildir. Muğla'nın doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla şekillenmiş bütüncül yapısı söz konusudur. Bir kentin geleceği, parça parça maden sahalarıyla geri dönülmez biçimde değiştirilemez" ifadelerini kullandı.