Frankfurt'un Can Uzun'dan beklediği bonservis dudak uçuklattı
Galatasaray, milli futbolcu Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Frankfurt, genç yıldız için 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini isterken, Galatasaray yönetimi pazarlıkta bu rakamı 40 milyon Euro seviyelerine çekmeyi planlıyor.
- Eintracht Frankfurt, Can Uzun için sözleşmesindeki 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep ediyor.
- Can Uzun, Galatasaray forması giymeye ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor.
- Galatasaray yönetimi, bonservis bedelini 40 milyon Euro seviyesine çekmeyi hedefliyor.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi milli futbolcu Can Uzun oldu.
FRANKFURT 60 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray, milli oyuncu için harekete geçerek Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Yapılan ilk görüşmelerde Eintracht Frankfurt yönetiminin 20 yaşındaki yıldız ismini ucuza bırakmaya niyetli olmadığını göstererek sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini masaya sürdüğü belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜYLE SICAK BAKIYOR
Galatasaray yönetimi maliyetleri düşürmek için formül ararken, oyuncu cephesinden sarı-kırmızılı camiayı sevindirecek haberler geldi. Menajeri vasıtasıyla nabız yoklanan genç yıldızın, Galatasaray forması giymeye ve özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterme fikrine oldukça sıcak baktığı vurgulandı.
YÖNETİM PAZARLIKTA KARARLI
60 milyon Euro gibi astronomik bir rakamı çok bulan başkan Dursun Özbek ve kurmayları, pazarlık masasında bu bedeli 40 milyon Euro seviyelerine çekmeyi planlıyor.