Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Lucas Torreira ile Mauro Icardi, kulübün YouTube kanalına konuştu. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesinde kendilerinin de payı olduğunu ifade eden Icardi, "Yıllar sonra Türkiye, Dünya Kupası'na katılıyor. Biz geldik ve seviyeyi artırdık'' dedi.

"SENEDE BİR GOL ATIYOR"

Bu sezon unutamadığı maç sorulan Torreira'ya Mauro Icardi esprili bir şekilde, "Fenerbahçe. Senede bir gol atıyor." dedi. Bunun üzerine Torreira, "Sadece önemli maçlarda atıyorum. Sadece derbilerde." karşılığını verdi.

"MANCHESTER UNITED MAÇI"

Torreira'nın, "Senin attığın en güzel gol hangisi?" sorusunu yanıtlayan Icardi, "Manchester United. Golden sonra kaydığım... Penaltıyı kaçırıp telafi etmiştim." dedi.

"SEVİYEYİ ARTIRDIK"

Türk futbolunun gelişimi hakkında da konuşan Mauro Icardi, A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılmasında kendilerinin de önemli bir rol oynadığını belirterek " Türkiye'ye geldik ve dört senenin sonunda Türkiye yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Seviyeyi artırdık." dedi. Lucas Torreira ise, "Onun ve diğer oyuncuların gelişiyle ligin seviyesi arttı. Artık buraya tatile gelinmiyor. Ciddi bir rekabet var." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DEPLASMANINDA DAHA RAHATIM"

Fikstür açıklandığında ilk baktığı maçın hangisi olduğu sorulan Lucas Torreira, dikkat çeken bir yanıt verdi.

Uruguaylı yıldız, "Takvim baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey Fenerbahçe'ye karşı ne zaman oynayacağımız. Dört senedir Fenerbahçe deplasmanında oynadığımız maçlardan daha çok keyif alıyorum. Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
