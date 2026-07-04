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Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor
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Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde hava sıcaklığının 35-37 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip su sporları yaparken, Ölüdeniz'de yamaç paraşütü ve Kelebekler Vadisi'nde tekne turları ilgi gördü.

Muğla'nın turistik ilçelerinde, sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

Sıcaktan bunalanlar başta İçmeler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

Marmaris

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olarak kaydedildiği Marmaris'te, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk görüldü.

Yerli ve yabancı turistler sahillerde güneşlenip denize girdi. Bazı tatilciler su parklarında vakit geçirirken bazıları da jet ski, jet car ve deniz paraşütü gibi su sporları aktivitelerine katıldı.

Fethiye

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında da hareketlilik yaşandı.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Kara yoluyla ulaşımı bulunmayan Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne teknelerle giden tatilciler ise burada denize girerek serinledi.

Bazı ziyaretçiler de vadinin üst kısmındaki kayalık alanda yoğunluk oluşturarak manzara fotoğrafı çekti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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