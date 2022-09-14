Muğla'da orman yangını! Alevler kısa sürede büyüdü, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Yangına havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangın bölgesine gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı, gerekli tedbirlerin alındığını ve ekiplerin dört koldan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yangını söndürmek için çevredeki tüm illerden bölgeye ekipler gönderildi. Rüzgar nedeniyle zaman zaman çalışmalarda güçlük yaşanan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

"YERLEŞİM YERLERİNİ KORUMAK İÇİN TEDBİRLER ALINDI"

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Öte yandan yangına, 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi, 8 helikopter ve 5 uçak müdahaleye devam ediyor.