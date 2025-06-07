Muğla'da Kurban Bayramı Tatilcilerin Akınına Uğradı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yarımadanın kuzeyinde yer alan Gündoğan sahilinde sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girip güneşlendi.

Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Ortakent sahillerinde de yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler, denize girip sıcak havada serinlerken bazıları da kafe ve restoranlarda oturarak zaman geçirdi.

Fethiye'ye tatile gelenler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları da su sporları yaptı.

Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek plaja yürüyerek ulaştı.

Kara yolunda önlem alan jandarma ekipleri, trafiğin aksamaması için çalışma yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Marmaris ve diğer ilçelerin sahillerinde de tatilciler dolayısıyla yoğunluk yaşandı.