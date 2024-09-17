Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Hayırseverler Tarafından 51. Okul Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde hayırsever Sudi Özkan tarafından yaptırılan 51. okulun açılış töreni gerçekleşti. Törene katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, eğitime yapılan katkıların önemine vurgu yaptı ve kitap okuma seferberliği başlattıklarını duyurdu.

Muğla'ya hayırseverler tarafından kazandırılan 51'inci okul Bodrum'da açıldı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki açılış törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan Korkmaz, hayırsever Sudi Özkan ve kızı Venüs Neslihan Özkan, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören 2/A sınıfı öğrencisi Recep Efe Ülkü'nün okuduğu "Okul Türküsü" isimli şiirinin okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan katkıların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hayırsever Sudi Özkan'ın Muğla'ya 3'üncü okul katkısını yaptığını ifade eden Vali Akbıyık, eğitime yaptığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Kitap insanı, insan dünyayı değiştirir düşüncesiyle "Bir Kitap Bir İnsan" projesinin ve Muğla'da kitap okuma seferberliğinin başladığını belirten Akbıyık, hayırsever Sudi Özkan ve protokol üyeleri öğrencilere kitap dağıttı.

Hayırsever Sudi Özkan da eğitim ve öğretimin önemine değinerek, Muğla'ya su ürünleri üniversitesi kazandırmak için de çalışmalara başladığını ifade etti.

Kurdele kesiminin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, hayırsever Sudi Özkan'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Yerel Haberler İdris Akbıyık Güvercinlik Sudi Özkan Bodrum Güncel Eğitim Yaşam Tören

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta?
title