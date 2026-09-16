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Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı
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Batman'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2'si yoldan geçen iki vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ile yoldan geçen 2 vatandaş yaralandı.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, Batman'ın GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. İki vatandaş arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi ile yoldan geçen iki vatandaş yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, caddede yaya ve araç trafik akışını durdurarak güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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