Muğla'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem, yerin 34.46 kilometre derinliğinde oluştu ve çevre ilçelerde hissedildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında Richter ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 34.46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Ortaca'ya 20.10 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
