Muğla'da 102 kurban kesim noktası oluşturuldu

MUĞLA - Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Kurban Bayramı öncesi Muğla bölgesinin en büyük havyan pazarı Bayır Hayvan pazarında hem üreticiler ile hem de tüketiciler ile bir araya geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında yoğunluk artarken, Muğla bölgesinin en büyük hayvan pazarı Menteşe Bayır Havyan Pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Hayvan sıkıntısının yaşanmadığı Muğla'ya Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur illerinden üreticiler hayvan satışı için geliyor.

Kurbanlık hayvanların satışının yapıldığı küçükbaş ve büyükbaş hayvan alanları birbirinden ayrılırken, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, hayvan pazarlarında oluşturulan üretici ve tüketici başvuru masasını ziyaret etti. Veteriner Hekim olan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, havyan pazarına gelen vatandaşlar ile üreticileri ziyaret etti.

Muğla Tarım İl Müdürü Barış Saylak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Cebimde' uygulaması başlattığını, her türlü işlemin buradan yapıldığın ve vatandaşların; üreticilerin Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerine gelmelerine gerek kalmadığını söyledi. Saylak, "Her bir vatandaşımızın İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gelmesine gerek yok. Tamamen kendi telefonunuzdan bu kontrolleri yapabilirsiniz. Böyle bir uygulama var. Kurban Bayramında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte oluşan Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığı tarağından yürütülüyor. Bu sene Muğla'mızda 102 adet kesim noktası var. 41 adet hayvan satış noktamız var. Her bir satış noktamızda Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı İlçeler de dahil olmak üzere Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve teknisyenlerimiz görevlerinin başında. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntısında derhal bizim arkadaşlarımıza başvurmaları önem arz ediyor. Bugün buradaki Bayır Hayvan pazarında da başvuru masamızı oluşturduk. Bayram boyunca 13 ilçemizde 75 teknik arkadaşımız veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyenlerimiz görev başında olacaklar" dedi.