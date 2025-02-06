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Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Destek İçin Otobüs Hibe Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Destek İçin Otobüs Hibe Etti
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine 3 otobüs hibe etti. Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinin belediyelerine 3 otobüs hibe etti.

11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi de depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine 3 otobüs hibe etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, 8 Şubat'ta Yazıhan Belediyesi'ne hibe edilen araçların teslim törenine katılacağını söyledi.

Deprem felaketinin yıkıcı etkisini en aza indirmek ve kentleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak afetin ilk gününden bu yana depremden etkilenen bölgelerin yanında olduklarını yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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