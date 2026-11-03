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Bodrum Kalesi önünde 26 metrelik yat battı! 2 mürettebat kurtarıldı

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Bodrum Kalesi önünde 26 metrelik yat battı! 2 mürettebat kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 metre boyundaki 'Hemdemim' isimli motoryat, Bodrum Kalesi açıklarında demirleme manevrası sırasında makine arızası yaşayıp rüzgarın etkisiyle mendireğe çarptı. Açığa çekilirken hızla su alan yatın büyük bölümü battı; 2 mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Üst güvertesi deniz yüzeyinde kalan yatı kurtarma çalışması başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, demirleme manevrası yaparken makine arızası yaşanan ve rüzgarın etkisiyle sürüklenen motoryat, mendireğe çarpıp hasar aldı. Açığa çekilirken su alıp büyük bölümü batan yattaki 2 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DEMİRLEME SIRASINDA MAKİNE ARIZALANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında, Bodrum Kalesi açıklarında meydana geldi. 26 metre boyundaki 'Hemdemim' isimli motoryat, açığa demirlemek amacıyla manevra yaparken iskele makinesinde arıza yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle kontrolün kaybolduğu yat, mendireğe sürüklenip iskele (sol) tarafındaki su altı kısmından hasar aldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ SUYA GÖMÜLDÜ

Yedeklenip açığa çekilmesi çalışması sırasında hızla su alan yatın büyük bölümü battı. Yattaki 2 mürettebat, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edilip kurtarıldı.

Üst güvertesi deniz yüzeyinde görünecek şekilde batan motoryatın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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