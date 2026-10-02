Muğla Bodrum'da üç katlı binadaki yangın söndürüldü, bir kedi telef oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde bulunan bir kedi telef oldu.

Büyük çapta hasarın oluştuğu evdeki yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA