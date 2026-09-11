Müebbet hapse çarptırılan sanıklar 10 yıl sonra yapılan keşifle beraat etti

Siirt'in Pervari ilçesinde 16 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verilen 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada 10 yıl sonra yapılabilen keşif sayesinde beraat etti.

Pervari'ye bağlı Belenoluk ve Düğüncüler köyü sakinleri arasında 29 Mayıs 2010'da arazi meselesi nedeniyle çıkan Remzi Sevinç'in (37) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Hasan V. ve Abit U. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklar Hasan V. ve Abit U'ya 18 Nisan 2018'de görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verildi.

Yerel mahkemenin verdiği karara sanık avukatları itirazda bulundu.

İtirazları değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince 21 Şubat 2019'da istinaf başvurularının esastan reddine, Yargıtay 1. Ceza Dairesince de 31 Ekim 2023'te temyiz taleplerinin esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verildi.

Ardından sanık avukatlarının Yargıtay Ceza Genel Kuruluna yaptığı itiraz da değerlendirildi.

Kurul, 25 Şubat 2026'da hükmün bozulmasına karar vererek dosyayı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Güvenliğin tesisiyle bölgede keşif yapıldı

Sanıkların Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Haziran'da yeniden yargılanmalarına başlandı.

Davada daha önce güvenlik gerekçesiyle yapılamayan keşif 10 yıl sonra güvenliğin tesis edilmesiyle 7 Eylül'de yapıldı.

Mahkeme heyetince Belenoluk köyünün zorlu arazi koşullarındaki Katu Dağı mevkisinde gerçekleştirilen keşfe ilişkin tespitler rapora dönüştürülerek dosyaya eklendi.

Raporda, "Sanıkların bulunduğu konumdan kalaşnikof tipi tüfeğin mühimmatının maktulü öldürmeye elverişli olmadığı" tespiti yer aldı.

Duruşmada beraat kararı verildi

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya sanıklar bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı Ahmet Uluğ, duruşmada, Belenoluk köyüne yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Katu Dağı bölgesinde mahkeme heyeti olarak keşif yaptıklarını, hazırlanan raporun dosyaya eklendiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar ve avukatları ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, üzerlerine isnat edilen "kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığını gerekçe göstererek, sanıkların beraatine karar verdi.

Heyet, kararın tebliğ edilmesinin ardından sanık ve avukatlarının iki hafta içerisinde Yargıtay 1. Ceza Dairesine temyiz başvurusunda bulunabileceklerine hükmetti.

"Müvekkillerimin bu suçu işlemelerinin mümkün olmadığı keşifle ortaya çıktı"

Sanık avukatlarından Abdülaziz Örek, AA muhabirine, olay gününden bugüne kadar davada hukuka uygun bir kararın çıkması için mücadele ettiklerini belirtti.

2016 yılında da yargılama sürerken mahkemenin keşif kararı verdiğini ifade eden Örek, şunları kaydetti:

"Güvenlik gerekçesiyle keşif taleplerimiz reddedildi. 10 yıl sonra dosyaya ilişkin keşif yapıldı. Olayın yaşandığı güne ilişkin müvekkillerimin bulunduğu yer ile maktulün bulunduğu yer arasında yaklaşık 3 bin 700 metre mesafe ve 290 metre kot farkı bulunuyor. Müvekkillerimin bu suçu işlemelerinin bu yönüyle mümkün olmadığı keşifle ortaya çıktı. Keşif yapılmasıyla müvekkillerimin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur. Davada beraat kararı verildi."

Kaynak: AA