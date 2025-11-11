Haberler

MSGSÜ Öğrencileri Tuzla'da Şehir Planlama Çalışması Yürüttü

MSGSÜ Öğrencileri Tuzla'da Şehir Planlama Çalışması Yürüttü
Güncelleme:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, Tuzla'da yürüttükleri saha çalışmalarıyla ilçenin mevcut yapısını inceleyerek geleceğe yönelik imar planı önerileri geliştirecekler.

MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürüttükleri planlama atölyesi dersi için Tuzla'da saha çalışması gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen bu akademik proje, geleceğin şehir plancılarına yerinde deneyim imkanı sunarken, ilçe planlamasına da stratejik katkılar sağlamayı hedefliyor.

Bir hafta boyunca Tuzla'nın E-5 karayolu güneyinde kalan mahallelerinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında; arazi kullanımı, mekansal analiz, anket ve gözlem teknikleri kullanılarak ilçenin mevcut yapısı detaylı biçimde incelendi. Çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler, dönem boyunca Tuzla için stratejik hedefler, vizyon belgeleri ve planlama kararları geliştirerek imar planı önerileri hazırlayacak.

'BİR YIL BOYUNCA TUZLA'YA ODAKLANACAĞIZ'

Proje hakkında bilgi veren MSGÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Teoman Tekkökoğlu, çalışmanın iki yarıyıla yayılan bir süreci kapsadığını belirterek, "46 öğrenci ve 8 öğretim üyesiyle birlikte yürüttüğümüz bu proje, ilk yarıyılda analiz ve sentez aşamalarıyla başlıyor. İkinci yarıyılda ise elde edilen veriler doğrultusunda kentsel gelişme senaryoları ve planlama önerileri geliştirilecek. Tuzla, doğal yapısı, ekonomik potansiyeli ve özgün yerleşim dokusuyla bu tür bir akademik çalışma için son derece elverişli bir alan. Belediyemizin de sürecin başından itibaren gösterdiği iş birliği sayesinde kapsamlı bir saha çalışması yürütebildik" dedi.

Saha çalışmasına katılan öğrencilerden Betül Akdoğan, doğal çevre grubunda görev aldığını ifade ederek, "Tuzla'nın doğal çevresini inceleyip mevcut bina stokunu değerlendirdik. Her yapının kat adedinden yapı türüne kadar pek çok detayını analiz ettik. Tuzla halk çok misafirperverdi, anketlerimize katılarak büyük destek sağladılar" diye konuştu.

Ekonomik yapı üzerine çalışan Nairi Agay ise, "Tersaneler ve sanayi bölgeleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Tuzla'nın Türkiye için stratejik bir üretim merkezi olduğunu daha iyi anladık. Yaptığımız çalışmalar bu ekonomik yapının geleceğe yönelik nasıl sürdürülebileceğine dair öneriler içerecek" ifadelerini kullandı.

Projeye katılan bir diğer öğrenci Nehir Kansu da "Tuzla'nın geçmişteki planlarını inceledik, şimdi ise geleceğe yönelik planlama yaklaşımlarımızı oluşturuyoruz. Belediyenin bize veri desteği sunması süreci oldukça kolaylaştırdı, teşekkür ederiz" dedi.

'TÜM ÖĞRENCİLERE VE DANIŞMAN AKADEMİSYENLERE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, bu tür akademik iş birliklerin hem öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu hem de ilçenin planlama süreçlerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırdığını vurgulandı. Bingöl, "Geleceğin şehir plancılarına kentimize gösterdikleri ilgi ve verdikleri değer için teşekkür ediyor, tüm öğrencilere ve danışman akademisyenlere başarılar diliyoruz" diye konuştu.

500

