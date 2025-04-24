MSB: Terör örgütünün barınma alanlarına havadan Türkçe, Kürtçe ve Arapça bildiriler atılıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede devletin kararlılığını göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler atıldığını belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, bölgedeki birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ve depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlandığı bilgisini paylaştı. Tuğamiral Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutlayarak, 1915 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen Türkleri de rahmetle yad ettiğini belirtti.

'5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Ardından terörle mücadele operasyonlarına değinen Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın-el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'1905 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiğini, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "1905 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur" dedi.

'GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLERİN YENİ TURU 28 NİSAN'DA SELANİK'TE'

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te yapılacaktır. Ayrıca 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecektir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimi ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şart olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum; Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

'BAHA İLE SUNGUR FÜZESİ, ENVANTERE ALINDI'

Tuğamiral Aktürk, ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğinin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırdığını aktararak, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.

'İSTANBUL'DA 5 İHA GÖREVLENDİRİLDİ'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası alınan tedbirlere ilişkin, "Dün İstanbul ilimize bağlı Silivri ilçesi açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem haberinin alınmasına müteakip Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz derhal faaliyete başlamıştır. Ayrıca AFAD'a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Bakanlığımız birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1'inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm tali bölge komutanlıkları afet yönetim merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1'inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi'ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir" diye konuştu.

'EUROFİGHTER SÜRECİ SORUNSUZ YÜRÜTÜLMEKTE'

Bakanlık kaynakları, Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili de "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir" dedi.

'DEVLETİN KARARLILIĞINI GÖSTERMEK AMACIYLA BİLDİRİLER ATILIYOR'

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına havadan atılan bildirilere ilişkin de, "Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede devletimizin kararlılığını göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS HİÇBİR ZAMAN RUM ADASI OLMAMIŞTIR'

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına ilişkin de "GKRY Başpiskoposu'nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası'nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortaklarıdır ve hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacaktır. GKRY'yi, şiddet ve düşmanlık dili yerine aklıselimle hareket etmeye, iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz. Bugün Kıbrıs Adası'nda barış hakimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır. Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'SURİYE'NİN VARLIKLARI VE KAYNAKLARI SURİYELİLERE AİTTİR'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine ise "Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı'nın Suriye Yeni Hükümeti'ne teslimi hususu yakından takip edilmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, başta DEAŞ olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmişti. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Suriye'de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekat Merkezi'ne yönelik ilgili ülkelerin katılımı ile teknik toplantılar devam etmektedir" dedi.

'YAPILAN HABERLER MAKSATLI VE ART NİYETLİ'

Bakanlık kaynakları, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'daki hava üssünde Atatürk imzalı peçin çıkarıldığı iddiasıyla ilgili de "Son dönemde aralarında gazeteci ve emekli askerlerin de olduğu bazı kişiler tarafından şahsi çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının giderek arttığı gözlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır. Bir kısmı dedikodu niteliğindeki eksik ve yanlış bilgileri içeren ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve haberlerin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler yaratmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri, milli güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli söylemler, sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikardır" diye konuştu.

'YASAL SÜREÇLER İVEDİLİKLE BAŞLATILMAKTADIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacağını söyleyen Bakanlık kaynakları, "Kamuoyunun; Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef göstermeye, yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik yanıltıcı ve maksatlı haberlere karşı dikkatli olması, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta ve titizlikle takip edilmektedir" dedi.