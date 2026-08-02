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Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sıcakta kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan ve fenalaşıp hastaneye kaldırılan Muhammed Aras Temel (4), hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sıcakta kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan ve fenalaşıp hastaneye kaldırılan Muhammed Aras Temel (4), hayatını kaybetti.

OTOMOBİLDE UYUYAKALDI

Olay, dün Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesine ait kapısı açık otomobile binen Muhammed Aras Temel, bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu fark eden ailesi, fenalaştığı anlaşılan Muhammed Aras'ı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MİNİK MUHAMMED KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalede havale geçirdiği belirlenen Muhammed Aras, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. 

Muhammed Aras Temel'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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