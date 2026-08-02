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Kiracı, aidat nedeniyle tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı

Kiracı, aidat nedeniyle tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı
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KONYA'da kiracı Ali İhsan A., birikmiş aidat borcu nedeniyle tartıştığı apartman yöneticisi Ramazan Şimşek'i karnında bıçaklayarak yaraladı.

KONYA'da kiracı Ali İhsan A., birikmiş aidat borcu nedeniyle tartıştığı apartman yöneticisi Ramazan Şimşek'i karnında bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan A.'nın evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Ali İhsan A. da borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali İhsan A., mutfaktan aldığı bıçakla Ramazan Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali İhsan A. da suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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