Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son durum ve İsrail'in Suriye'ye ait üsleri vurmasına yönelik sorular üzerine değerlendirmeler yapıldı.

"ÜS KURULMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR"

MSB kaynaklarının açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye olarak, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, savunma kapasitelerinin artırılması ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir. Türkiye'nin yegâne amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünün, istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile terörden temizlenmesine yardımcı olmaktır. Türkiye'nin bunu yapmaya niyeti, kapasitesi ve vizyonu vardır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak tüm faaliyetler iki devlet arasında varılan mutabakat kapsamında, uluslararası hukuka uygun ve üçüncü ülkeleri hedef almadan icra edilmekte ve edilecektir.

"İSRAİL PROVOKATİF AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği her yere istikrar ve barış götürmektedir ve kendisine tehdit olmayan kimse için tehdit değildir. Buna karşın İsrail, çatışmacı dış politika anlayışı ile hareket ederek Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef göstermektedir. Provokatif açıklamalarla da iki ülke arasında sözde bir tansiyon/gerilim varmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmaya, kafa karışıklığı yaratmaya çalışmaktadır. İsrail'in hukuksuz eylemlerini örtbas etmek amacıyla seçtiği bu yolu daha fazla sürdürebilmesi mümkün değildir."

TÜRKİYE-İSRAİL ARASINDA İLK TEKNİK GÖRÜŞME

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında " Suriye'de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi: " Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir."

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN ÇEKİLMESİ

Terör Örgütü SDG'nin Halep ve Tişrin Barajından çekildiğine yönelik sorulara şöyle yanıt verildi: "Daha önce ifade ettiğimiz gibi Terör örgütü SDG'nin Suriye Hükümeti'yle yaptığı anlaşmanın sahaya yansımalarının önemli olduğunu ifade etmiştik. Bu kapsamda Terör örgütü SDG'nin Halep ve Tişrin Barajı'ndan çekilmesi ve Suriye Hükümetine devrine yönelik hususlar tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir."

GKRY'DE TÜRKİYE KARŞITI YENİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ KURULDU?

Bakanlık kaynakları, GKRY'de Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurulduğuna dair haberlere ilişkin şunları söyledi: "Kıbrıs Türk halkına soykırım uygulayarak ENOSİS hedefiyle 01 Nisan 1955 tarihinde ilk eylemlerini gerçekleştiren ve Kıbrıs tarihine adını kanla yazdırmış olan EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle GKRY ve Yunanistan tarafından yayımlanan mesajlar ve yapılan kutlamalar, kurulduğu iddia edilen yeni terör örgütünün motivasyonunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.

GKRY'de ve Yunanistan'da Türk düşmanlığının her geçen gün arttığı gözlemlenmekte; genç nesillere aileden başlayarak, okulda, kilisede, kışlada ENOSİS arzusunun verildiği ve Türk düşmanlığının körüklendiği görülmektedir. Bu gelişmeler Rum/Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını gözler önüne sermektedir.

Türkiye'nin Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliği ve KKTC'nin egemenliğine yönelik şiddet içeren herhangi bir eyleme izin vermeyeceği ve istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır."

BAKAN FİDAN: BİZE SALDIRMAYAN HİÇBİR ÜLKEYE SALDIRMAYIZ

Öte yandan; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Bize saldırmayan hiç bir ülkeye saldırmayız" açıklamasında bulundu. Fidan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a bir çağrıda bulunarak "ABD'nin Netanyahu'ya ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" dedi.

ALİYEV'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Türkiye ve İsrail'in Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu kaydederek, "2021'de Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladık. Biz Türkiye'yle müttefikiyiz" dedi. İsrail'i de "Azerbaycan için dost bir ülke" olarak tanımlayan Aliyev, bu karşılıklı dostluğun uzun yıllardır çeşitli zor durumlarla sınandığını söyledi. Aliyev, bu sebepten ötürü Türkiye ile İsrail arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti.