MSB: Suriye'de entegrasyonun gerçekleşmesinden başka bir ihtimal yok / Haber eklendi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlerine ilişkin, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Ayrıca, son 1 haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 kilometre olmuştur" dedi.

'12'Sİ TERÖRİST, 176 KİŞİ YAKALANDI'

Hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 kişinin yakalandığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olmuş, engellenen 1735 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde, Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 21 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Ayrıca, 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

STEADFAST DART 2026

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 2 bin personel ile aktif olarak yer aldığını aktaran Aktürk, "Bu katılım Türkiye'nin stratejik intikal, hızlı kuvvet aktarımı ve sürdürülebilir lojistik idame kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır. Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Bu çerçevede, 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 silahlı insansız hava aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirmiş, deniz üzerindeki hedefi 2 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurmuştur. Tatbikatın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu'dan yerinde takip edilmiş olup, yarın gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'ne Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın katılımı planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya'ya liman ziyareti icra ederek müttefik unsurlarla askeri iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır" diye konuştu.

Aktürk, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan adımlarına ilişkin, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararı uluslararası hukukun her haliyle açık ihlalidir ve hükümsüzdür. İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiili durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

TATBİKAT VE GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda Kars'ta gerçekleştirilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış-2026, Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage, İspanya'daki Torrejon Advantage ile Katar'da icra edilen İbrar-6 Kıyı Savunma Özel tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır. 12 Şubat'ta Senegal Nehri'nde batan Senegal Deniz Kuvvetleri'ne ait botun arama kurtarma çalışmalarına, Senegal makamlarının talebine istinaden, 12-13 Şubat'ta deniz karakol uçağımızla destek sağlanmıştır. Senegal'de bulunan deniz karakol uçağımız bugüne kadar 41 uçuş gerçekleştirmiştir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uçucu ve yer sınıfı personelin ilk eğitimlerine yönelik olarak Birleşik Krallık Coningsby (Kaningzbi) Hava Üs Komutanlığı'na 24-27 Şubat tarihleri arasında çalışma ziyareti icra edilecektir. Ülkemizin mayın temizlik faaliyetlerinde tecrübe ettiği iyi uygulamaların paylaşılması, olası iş birliğinin kapsam ve yönteminin görüşülmesi maksadıyla 9-12 Şubat tarihleri arasında Suriye heyeti tarafından Milli Mayın Faaliyet Merkezimize (MAFAM) ziyaret gerçekleştirildi" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, yerli olarak savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığını söyleyerek, "Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. AIRBUS Avrupa Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından 17-19 Şubat tarihleri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştirilmektedir. Söz konusu heyet, Bakan Yardımcılarımız Sayın Musa Heybet ve Sayın Salih Ayhan tarafından da kabul edilmiştir" dedi.

'SÜRECİN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'deki son duruma değinilen açıklamada, "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz" denildi.

'TSK, SOMALİ'DEKİ VARLIĞINI SÜRDÜRECEKTİR'

Uluslararası istikrara sunulan katkı kapsamında, Somali'de eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin artarak devam ettiği belirtilerek, "Sondaj faaliyetleri ve Somali'de inşa edilen Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

AIRBUS heyetinin ziyaretine ilişkin ise "Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel iş birliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

'LİBYA MAKAMLARINI GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, şunlara yer verildi:

"Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir. Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı