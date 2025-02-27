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MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

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MSB, teğmenler hakkındaki ihraç kararı dolayısıyla kuvvet komutanlarına tepki gösteren Özgür Özel hakkında, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında kuvvet komutanlarına ilişkin söylediği sözlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, Özel'in "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" sözlerini yargıya taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi: "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."

ERDOĞAN: HADDİNİ BİLECEKSİN

Özel'e bir tepki de, dün gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıUmut güneş:

partıyı ya kayyumla vurursunuz yada nekadar incır kabuğunu Doldurmayacak sözlerden dolayı herseyı yargıya taşırsınız cumhırbaşkanının bu ulkedekı insanlara konuşmalarında etmediği hakaret kslmadı yiyorsa bunlarıda yargıya taşısansnız

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Haber YorumlarıVEFA:

Uygar ve gelişmiş toplumlarda hoşgörü, düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Bizde yobazlık, bağnazlık var! Elhamdülillah!

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Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıMurat Vural:

Amerika Birleşik Devletleri nin Türkiye deki kripto maskeli ajanı CHP lideri Özgür Özel seninde suyun artık ısınıyor . Dikkat et . Düz yolda Ankara'da bir vakit ayağın kaymasın . Müslüman Türk milleti sabırlıdır ama bir noktadan sonra ipler kopabilir . Demedi deme .

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Yasal haklarını kullansalar ne olur ...Özel vekil..yasal dokunulmazlığı var..

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Koskoca MSB, peygamber ocağı be hallerde

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Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Econun arkasinda kosturmayi birak ve Milletin icin politika uretmeye calis. Uc maymunu oynatarak politika yapilmaz.

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Haber YorumlarıSefa Altun:

SİZLERDEN SİYASETCİ FELAN OLMAZ,ARTİK AT İZİ İT İZİNE KARİSMİS DURUMDA....

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bukadar şehit verilmişken aponun naklen yayın yapmasi ada şehit haklarını savunsaydiniz

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ya hu ne var bu sözde siz arkadaşlarınızın bedduasını almış insanlarsınız:)) Ülkede bu sözleri yargılayacak hakimler olduğuna inanmak istemiyorum. Birileri açık açık talimat verdi şikayetçi olun diye bu komutanlara

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Uygar ABD’de mi?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme10
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