MSB’den Deniz Yetki Alanları Kanunu Açıklaması: Hak ve Menfaatlerimiz Kararlılıkla Korunacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk deniz yetki alanları kanunu çalışmalarına ilişkin, "Denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bir haftalık faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, hafta boyunca operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının etkin şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Aktürk, "Hudutlarımızda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 olmuş, engellenen 1344 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29 bin 194'e ulaşmıştır" dedi.

SAHA 2026 VE EFES-2026

Tuğamiral Aktürk, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 fuarına katılan Milli Savunma BakanI Yaşar Güler'in, 20 ikili görüşme yaptığını ve 2 ülke ile askeri ve savunma iş birliği anlaşmaları imzaladığını belirtti. Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2026 tatbikatına milli unsurlar ile birlikte 50 ülkeden 10 binin üzerinde personelin katıldığını aktaran Aktürk, "Tatbikat kapsamında; Kartal ordugah bölgesinde 'Hava Hücum Harekatı ve Karma Birlik Geçit Açma Eğitimleri', katılımcı ülke bayrakları ve Türk bayrağımız ile EFES-2026 flamasının yer aldığı 'Bayrak Atlayışı Faaliyeti' icra edilmiştir. Aralarında Panter obüsü, Karaok tanksavar silahı, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç ile Karayel karinalı botun da yer aldığı 50 adet silah ve sistem EFES Tatbikatı'nda ilk kez kullanılmaktadır. Seçkin Gözlemci Günü'nün 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanan tatbikatta; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği 'Savunma Sanayi Sergisi' açılması planlanmaktadır. 16 Mayıs'ta Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir'de açılacak ve savunma sanayi firmalarımızın yer alacağı sergide 'EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri' konulu üniversiteler arası proje yarışması kapsamında seçilen çalışmalar da yer alacaktır. Ayrıca tatbikatta, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından 21 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapılacaktır" diye konuştu.

'MUHTELİF MİKTARDA AKINCI İHA ENVANTERE ALINDI'

Tuğamiral Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Akıncı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını söyledi. Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışması kapsamındaki başvuruların 25 Mayıs'a kadar yapılabileceğini aktararak, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi; vatan, millet, bayrak sevgisi ve kahraman Mehmetçiğimize duydukları güveni eserleriyle yansıtacakları yarışmaya bekliyoruz" dedi.

'30 GEMİ İLE 22 LİMAN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını şimdiden kutladıklarını aktaran Aktürk, "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 30 gemi ile 22 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. Yine 19-21 Mayıs tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığımızca Kosova'da konserler düzenlenecektir" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINMIŞTIR'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde ile birlikte Türkiye'ye gelen heyette bulunan Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Bu çerçevede, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki iş birliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından, imzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir" denildi.

'ÇERÇEVE YASA NİTELİĞİNDE'

Türk deniz yetki alanları kanun çalışmalarına ilişkin ise "Denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı