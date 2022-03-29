Bakan Hulusi Akar, Karadeniz'deki mayınlarla ilgili çalışmaları paylaştı: Anında imha ediliyorlar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de tespit edilen mayınlarla ilgili konuştu. Bakan Akar, gelen ihbarların değerlendirmeye alındığını ve ekiplerin mayınları imha ettiğini söyledi. Bakanlık resmi hesabından da TSK'nın çalışma anlarına ait görüntüler paylaşıldı.
Ukrayna'nın Karadeniz kıyısından kopan mayınların İstanbul Boğazı'na sürüklendiği yönündeki haberler endişe yaratmış, ardından ise Boğaz'da mayın tespit edilmesi bu endişeleri tırmandırmıştı. İstanbul Boğazı'ndaki mayının imha edilmesinin ardından ekipler de hummalı bir çalışmaya girişti.
Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz." yanıtını verdi. Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi: "Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü."
"Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusu üzerine Bakan Akar, "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık." şeklinde konuştu.
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık çalışmalardan görüntüler de paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, son zamanlarda özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde ortaya çıkan deniz mayınları konusunda arama, keşif ve gözetleme görevlerine ağırlık verdi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.
Öte yandan söz konusu paylaşımda çalışmalardan görüntüler de yer aldı. Çalışmalar hem havadan helikopterler hem de denizden deniz unsurları ile icra ediliyor.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022