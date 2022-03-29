Bakan Hulusi Akar, Karadeniz'deki mayınlarla ilgili çalışmaları paylaştı: Anında imha ediliyorlar

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısından kopan mayınların İstanbul Boğazı'na sürüklendiği yönündeki haberler endişe yaratmış, ardından ise Boğaz'da mayın tespit edilmesi bu endişeleri tırmandırmıştı. İstanbul Boğazı'ndaki mayının imha edilmesinin ardından ekipler de hummalı bir çalışmaya girişti.

"MAYINLA MÜCADELE TEKNİK BİR KONU"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Mayınla mücadelenin teknik bir konu olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu.

"NEREDEN GELDİKLERİ HENÜZ NET DEĞİL"

Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz." yanıtını verdi. Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"DENİZCİLERE UYARIDA BULUNULDU"

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi: "Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü."

"MAYINLAR BİZİM ALANIMIZDA TESPİT EDİLİYOR"

"Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusu üzerine Bakan Akar, "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık." şeklinde konuştu.

"KEŞİF VE GÖZETLEME GÖREVİ DEVAM EDİYOR"

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar unsurların Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlık çalışmalardan görüntüler de paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, son zamanlarda özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde ortaya çıkan deniz mayınları konusunda arama, keşif ve gözetleme görevlerine ağırlık verdi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.

Öte yandan söz konusu paylaşımda çalışmalardan görüntüler de yer aldı. Çalışmalar hem havadan helikopterler hem de denizden deniz unsurları ile icra ediliyor.