Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis

KARTAL'da geçen eylül ayında motosikletiyle giden Cengiz Şen'e (44) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve daha önce iki kez alkol nedeniyle ehliyetine el konulan alkollü sürücü Ender Ocaklı (43) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cengiz Şen'in eşi Emel Şen kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek "Burada kişi, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetini iki kez kaptırmıştır. Islah olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ender Ocaklı katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybeden Cengiz Şen'in eşi Emel Şen ile avukatı Özcan Alpaslan hazır bulundu.

"ISLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Cengiz Şen'in akrabası Tarık Küpçü, "Biz bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Sonuç itibariyle bir can kaybedildi. Elbette kazadır ama son tahlilde bilinçli yapılmıştır bize göre. Gündüz vakti şişelerce alkol tüketip, araç kullanmanın sonunda bunun olabileceği ihtimalini her aklı başında insan düşünür. Bunu düşünerek, bilerek, kasten yaptığını düşünüyoruz. Sonuç itibariyle körkütük sarhoş olarak araba sürmenin son tahlilde, bir kazaya sonuç vereceğini her aklı başında insan düşünür. Biz, Emel'in de söylediği gibi bu meselenin peşini bırakmayacağız. Alabileceği en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz.

Demirören Haber Ajansı / Güncel