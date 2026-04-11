Bursa'da bıçakla saldırı girişiminde bulunan motosiktlet sürücüsüne 180 bin TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü Gökhan E., trafikte tartıştığı Yusuf G.'ye bıçakla saldırmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Gökhan E.'ye 180 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafikte tartıştığı diğer motosiklet sürücüsü Yusuf G.'ye (23) bıçakla saldırmaya çalışan motosiklet sürücüsü Gökhan E.'ye 180 bin TL ceza kesildi. Olay anı, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarına da yansıdı

Olay, saat 19.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki Yusuf G. yönetimindeki 16 CAJ 918 plakalı motosiklet ile ara sokaktan çıkan Gökhan E. idaresindeki 16 BIU 443 plakalı motosiklet çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kaza yapmaktan şans eseri kurtulan sürücüler arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sonrası Yusuf G. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada öfkelenen Gökhan E., motosikletindeki bıçağı alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak duruma müdahale etti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Gökhan E.'nin motosikletten aldığı bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdüğü, vatandaşlar tarafından engellendiği anbean görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından sürücü Gökhan E.'ye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inme suçundan 180 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
