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Mossad ve CIA Direktörleri Doha'da Görüştü: Ateşkes Çabaları Yeniden Başladı

Mossad ve CIA Direktörleri Doha'da Görüştü: Ateşkes Çabaları Yeniden Başladı
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İsrail ve ABD istihbarat şefleri, Gazze'de ateşkes sağlama çabaları kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından müzakerelerin devam edeceği belirtildi.

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - Mossad Direktörü David Barnea ve CIA Direktörü William Burns'ün Doha'da görüşmesinin ardından yapılan açıklamada görüşmelerin gelecek günlerde devam edeceği belirtildi. İsrail ve ABD'nin istihbarat şefleri arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması çabaları kapsamında gerçekleşen görüşme, müzakerelerin tıkandığı ağustos ayından bu yana ilk üst düzey görüşme olarak değerlendiriliyor.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in kuşatması birinci ayına girerken ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler yeniden hareketlendi. Mossad Direktörü David Barnea ve CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani'nin de katıldığı bir görüşmede bir araya geldi. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmenin ardından, dün İsrail tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin gelecek günlerde devam edeceği belirtildi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de öldürülmesinin ardından ateşkes çabalarının yeniden canlandırılması amacıyla yapılan görüşme aynı zamanda müzakerelerin tıkandığı ağustos ayından bu yana ilk üst düzey  görüşme olarak değerlendiriliyor.

İsrail Başbakanlığınca yapılan açıklamada tarafların "Müzakerelerin uygulanabilirliğini değerlendirmek ve anlaşmanın ilerletilebilmesi için çabaları sürdürmek amacıyla arabulucular ile Hamas arasındaki görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen son diplomatik çabalar ağustos ayında İsrail'in Gazze'deki Netzarim ve Philadelphi koridorlarını kontrol etme talebinin ardından çıkan uzlaşmazlıklar sonucunda tıkanmıştı. ABD ve İsrail istihbarat şefleri arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ateşkes çabalarını yeniden canlandırmak amacıyla İsrail'i ziyaret etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Mısır'dan iki günlük ateşkes önerisi

Ateşkes çabaları yeniden gündeme gelirken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi de pazar günü iki günlük bir ateşkes planı önerisinde bulunmuştu. Çatışmalarda geçici bir duraklamanın uzun vadeli bir ateşkese zemin hazırlaması umuluyor. Öneri ayrıca, Gazze'de Hamas tarafından tutulan dört İsrailli rehinenin, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumlarla değişimini içeriyor.

İsrail ekim ayının başından itibaren, Gazze'nin kuzeyini abluka altına alırken bir aydan kısa bir süre içerisinde bölgede binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye insani yardım erişiminde de sorun yaşanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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