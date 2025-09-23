Haberler

Mora Katliamı'nın 204. Yıldönümü Anma Töreni Düzenlendi

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu öncülüğünde, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde Mora Yarımadası'nda Müslüman Türklere yapılan katliamın 204. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Katılım sağlanan etkinlikte siyah çelenk bırakıldı ve katliamın unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğunun önüne, Mora Yarımadası'nda Müslüman Türklere yapılan katliamın 204'üncü yıl dönümü nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri Türk bayrağı ve "Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna yürüdü ve kapısına siyah çelenk bıraktı.

Topluluk adına açıklama yapan Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar, 1821 yılında Mora Yarımadası'nda tek bir Müslüman kalmayana dek kadın ve çocuklar dahil Türklerin katledildiğini söyledi.

Kaynaklar, Yunan çetelerin Türklerin yanı sıra Arnavut ve Yahudileri de katlettiğini vurguladı.

Yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten Kaynaklar, "Bu vahşet sözde modern Avrupa'nın gözleri önünde gerçekleştirilmiştir. On binlerce Türk'ün katledildiği, anlatılamaz işkenceleri yapanları tarih affetmedi, yazdı, bugünlere taşıdı." dedi.

Batı Trakya'da hak ihlalleri sürüyor

Kaynaklar, Yunan yetkililerin Türk ve Müslüman düşmanlığını gizlemediğini öne sürdü.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına yönelik uygulamalar ile insan haklarını açıkça ihlal etmeye devam ettiğini ileri süren Kaynaklar, şunları kaydetti:

" Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlık okullarını sudan bahane ile kapatıyor, Müslüman cemaatin kendi liderlerini seçme hakkını gasp ediyor, Türk azınlığa cemiyetlerinde 'Türk' ifadesini kullanmasına izin vermiyor. Yunanistan kendi tarihi ile yüzleşip gerçekleştirdiği katliamlardan dolayı özür dileyerek, günümüzde de Lozan Antlaşması'na uygun bir şekilde Türk azınlığın temel insan haklarının koruyucusu olmaya davet ediyoruz.

Soykırımın yıldönümü vesilesi ile bir kez daha bu katliamları yapanları, göz yumanları insanlığın vicdanına havale ettiğimizi, bu zulmü asla unutmayacağımızı, affetmeyeceğimizi söylüyoruz. Mora'da 23 Eylül 1821 tarihinde yapılan bu soykırımı lanetliyor ve unutturmayacağımızı belirtiyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
