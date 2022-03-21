'Montrö bildirisi' davasında emekli amiraller hakim karşısında

ANKARA (DHA) - 'MONTRÖ bildirisi' soruşturması kapsamında haklarında 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan dava açılan 103 emekli amiralin, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan 5 emekli amiral, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını talep etti. Dava kapsamında Ankara'da bulunan sanıkların 4'erli gruplar halinde cuma gününe kadar hakim karşısına çıkacağı, diğerlerinin ise bulundukları şehirlerde talimatla savunma yapacağı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 4 Nisan tarihli 'Montrö bildirisi' ile ilgili TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u gözaltına alınmış; diğerleri ifadeye çağrılmıştı. Diğer şüpheliler de daha sonra ifadeye çağrılmış ve tamamı ifadelerinden sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.