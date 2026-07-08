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NATO ANKARA ZİRVESİ - Portekiz: Hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü tartışma konusu değildir

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Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, NATO Ankara Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğünün tartışma konusu olamayacağını, buna Danimarka'nın da dahil olduğunu belirtti. Ayrıca Ukrayna'ya destek ve deniz güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Buna elbette Danimarka da dahildir." dedi.

Montenegro, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana oturumun öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in NATO müttefiki olarak sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkati çeken Montenegro, aynı zamanda İttifak çerçevesinde kendi çıkarlarının da dikkate alınmasını beklediğini dile getirdi.

Başbakan Montenegro, özellikle deniz güvenliğinin ülkesi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek "Bu zirvenin de tam olarak bu politikayı öncelikleri arasına almış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Zirvenin aynı zamanda Ukrayna'ya desteği taahhüt ettiğini belirten Montenegro, Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve ekonomik desteğin sahada somut şekilde hayata geçirilmesi yönündeki iradenin de ortaya koyulduğunu söyledi.

Grönland

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Montenegro, NATO üyesi tüm devletlerin toprak bütünlüğünü dış ülkelerden, üçüncü ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı korumaya yönelik bir İttifak taahhüdü bulunduğunu anımsattı.

Montenegro, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunu dış tehditlere karşı savunmayı hedefliyorsak doğal olarak, bunu İttifakın kendi içinde de korumamız gerekir. Bana göre, yapılan açıklamalar ve bunların hangi bağlamda dile getirildiğinden bağımsız olarak, hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü, hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Buna elbette Danimarka da dahildir."

Portekiz Başbakanı Montenegro, Kopenhag'la dayanışma içinde olduklarını ve tüm NATO üyesi devletlerin toprak bütünlüğünün korunması ilkesine bağlılığını sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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